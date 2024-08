Pellegrini: "Siempre que se va un jugador como Nabil Fekir es una pérdida"

Sevilla/A pocas horas de emprender la visita más compleja de la temporada para medirse al Real Madrid en su feudo, Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación para responder las preguntas sobre el duelo ante el conjunto capitalino correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Sports que disputará este domingo (21:30). Así como para analizar -sin demasiada profundidad- el cierre de mercado nacional atendiendo a los principales nombres propios en la plantilla verdiblanca que dejó el pasado 30 de agosto, Nabil Fekir y Gio Lo Celso, y su respectivo intercambio de cromos.

Comenzó su intervención respondiendo a la capacidad y sensaciones con la que llega su equipo para meter mano al club blanco en el Santiago Bernabéu. "El equipo llega bien, con la clasificación lograda a la Conference, objetivo importante. Con la conciencia de que estamos en liga, que estamos en un mes completo de sólo liga. Enfocados en esto. Nos toca un rival complicado, pero que motiva mucho" y con el que "vamos a intentar mantener nuestra filosofía futbolística", en relación a la planteamiento que dispondrá para su equipo.

El Real Madrid ha sido juzgado en este inicio de competición liguera por su incapacidad para resolver los partidos como se esperaba. "Tiene jugadores muy desequilibrantes, que haya tenido un par de empates, no digo inesperados, porque el futbol no tiene lógica, tienen un gran equipo, pero no es fácil ganar a los rivales. Tenemos que hacer un buen partido si queremos puntuar", añadió antes de ser preguntado sobre la variable generado al encontrarse con un Madrid que no termina de arrancar. "La última temporada decían que era el último partido, que el Madrid no se jugaba nada, sigue siendo el Real Madrid", objetó.

Los últimos nombres del mercado: Fekir, Lo Celso, Ceballos, Cardoso

Para medirse al conjunto madrileño, Pellegrini no podrá contar con Isco, Bakambu, Marc Bartra, ni Nobel Mendy, todavía lesionados y recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco estará Lo Celso, aunque sí que viajará con la expedición este sábado. El técnico del Betis aclaró que "no he conversado todavía con Lo Celso", siendo éste "un jugador muy importante que reemplaza también a otro jugador muy importante".

El genio Fekir se ha llevado su lámpara a Emiratos Árabes, pero ¿cómo le transmitió la decisión de dejar atrás Sevilla? Prefiere guardárselo. "Más que entrar en los motivos y causas, se nos fue un jugador importante. El club pagó muy bien porque era un campeón del mundo, desgraciadamente el último año tuvo esa lesión que le impidió prácticamente estar en el equipo. Este año ya venía mejorando mucho. Siempre que se va un jugador como Nabil (Fekir) es una pérdida, pero es factible que se vayan este tipo de jugadores. Creo que lo vamos a reemplazar con un jugador de jerarquía (Lo Celso)."

El nombre de Lo Celso compitió con el de Dani Ceballos, el distanciamiento económico con el Real Madrid impidió la vuelta a Heliópolis del utrerano, con el que se volverá a reencontrar el beticismo este domingo. "He contestado en otras ocasiones, no puedo mencionar a cada uno de los jugadores que iban a llegar al Betis, hemos podido hablar de 12 o 15 jugadores, así como de los que se iban. El plantel está estructurado, tenemos que rematar en el campo. El resto de especulaciones no tiene importancia", aclaró.

Mismo descurso al ser cuestionado por la inclusión de Johhny Cardoso en la operación con el Tottenham para que Lo Celso sea una nueva realidad en clave verdiblanca. "Johnny es parte del plantel, y va a jugar con nostros. Son todo especulaciones"

Dejando de lado las especulaciones, y acatando la realidad, Vítor Roque, que ha estado entrenando toda la semana podría hacer su debut contra el cuadro de Ancelotti. "Sí, Vítor está en la convocatoria. Se viene adaptando a todo tipo de trabajo, le pedí que vaya tomando su forma y conocimiento. Creo que va a ser un jugador importante para nosotros", concluyó si dar detalles sobre si será de la partida en su once.

Mercado de fichajes

El Ingeniero, siguiendo su discurso habitual, no evaluó extensamente el mercado de fichajes. "Se han ido jugadores importantes, tanto el año pasado como este, se ha ido una cifra alta, pero han llegado jugadores que la van a reemplazar. Tenemos que hacer un proyecto nuevo para intentar nuevamente hacer una temporada positiva, que nos permitar clasificarnos a Europa. Han llegado jugadores que nos han dado un potencial como equipo para demostrar todas las semanas que vamos a tratar de llegar nuevamente lo más arriba en todas las competiciones".

Junto a la defensa, la zona ofensiva, concretamente la posición de delantero ha sido la que más variables ha sufrido. ¿Está satisfecho con la cantidad de futbolistas que han llegado en esa posición? "Independientemente de las posiciones, estoy contento por como hemos mejorado el plantel, con la cantidad de jugadores para poder aspirar a objetivos grandes en las tres competicones que vamos a jugar (liga, Copa del Rey y Conference League)."

Puntualizó que Aitor Ruibal, Rodri, Abde seguirán siendo hombres importantes en área rival. "Mientras uno tenga variantes es más importane que tener escasez. Tenemos delanteros, que sin lesiones, son delanteros importantes", apostilló.

Preguntado explicitamente por el extremo marroquí, Pellegrini respondió que lo ve como un jugador más. "Todos tienen la oportunidad para demostrar a que aspiran. Ojalá tengamos una regularidad no sólo con Abde, sino con todos los jugadores. Ojajá mantenga ese nivel, sería muy bueno que hiciera dos goles por partido", sacando la única sonrisa de la comparecencia.