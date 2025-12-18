Adrián: "Para esto está también el portero"

El Betis cumplió con el objetivo y selló su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 0-2 al Murcia en un encuentro solvente en el que sufrió menos gracias a las intervenciones de Adrián, que solventó la reacción local tras el 0-1.

“Pasar a la siguiente ronda era el objetivo primordial. Después de los resultados que se han dado en esta eliminatoria con otros equipos de Primera, no era nada fácil”, reconoció el portero, consciente de las dificultades que entraña la competición copera, por lo que subrayó la capacidad del Betis para resistir en los momentos más complicados: “El equipo supo sufrir cuando el Murcia apretó, pero en la segunda parte creo que controlamos bastante bien el partido”.

El guardameta sevillano también quiso poner en valor el escenario y el empuje local. “El ambiente ha sido espectacular. Eso ayuda mucho. Ellos venían en una buena racha y los partidos de Copa son así, nada es fácil. Ningún equipo te regala nada”, indicó Adrián, feliz por ayudar en este torneo a nivel personal: “Cuando el portero y el equipo mantienen la puerta a cero siempre es importante. Con un gol te haces con el partido y ha sido así. Han tenido un par de ocasiones en la primera parte, pero para eso está el portero, para ayudar al equipo, que es en lo único que pienso cuando me pongo la camiseta verdiblanca”, afirmó.

Por último, Adrián ya puso la mirada en el próximo compromiso liguero y en cerrar el año de la mejor manera posible. “Tenemos que terminar el 2025 de la mejor manera posible y eso es ganando en casa ante nuestra afición. Es un partido especial, se acercan las Navidades. Ojalá podamos brindar a nuestra afición un buen partido y ganar esos tres puntos en casa, que son primordiales”, concluyó.