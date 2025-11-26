El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere asistir a un partido del Real Betis

El nuevo alcalde de Nueva York quiere ver un partido del Betis. Zohran Mamdani, el político socialista de origen indio que ha hecho historia como primer musulman en ganar las elecciones para gobernar la Gran Manzana, se ha destapado como un gran fan de Héctor Bellerín, el lateral derecho verdiblanco, que le mandó un mensaje en vídeo durante una entrevista en el programaThe Adam Friedland Show el pasado lunes.

﻿La conexión proviene de que el nuevo regidor neoyorquino es un gran aficionado al fútbol e incondicional del Arsenal, club en el que el carismático jugador catalán cimentó su carrera antes de recalar en el Real Betis. El programa contactó con el verdiblanco para que contribuyera a una batería de mensajes de futbolistas dedicados a Mamdani.

“No sé si me reconoces con este escudo, este pelo y este bigote. Adam me dijo que ibais a ver juntos el derbi - en referencia al Arsenal-Tottenham del domingo que acabó 4-1-. No sé si habéis visto el vídeo antes, después o en el descanso, pero estoy seguro que de algún modo hemos ganado", comienza el mensaje de Bellerín, ataviado con un chandal del Betis y su habitual look quinqui setentero. "Aquí a España también ha llegado el impacto de tu victoria", continúo el bético, para acabar bromeando que con su vídeo era una prueba como gran seguidor del club londinense y alabándolo como una "persona de primera".

"Me encanta este hombre", espetaba el alcalde mientras visionaba el vídeo sonriente y emocionado, al tiempo que se mostraba muy agradecido por el detalle y le comentaba al presentador que iban a tener que ir a verlo en un partido con el Betis.

Lo que es seguro es que no será en el derbi sevillano del próximo domingo a las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que Héctor Bellerín es una de las bajas sensibles para Manuel Pellegrini por una lesión en el sóleo, que lo tendrá apartado de los terrenos de juego dos o tres semanas.

Este no es el único vínculo de Zohran Mamdani con el fútbol español, ya que es accionista del Real Oviedo desde que hace 13 años comprara una acción cuando el club asturiano, ahora en primera después de 24 años, estaba al borde de la desaparición.