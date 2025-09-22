El alemán Sascha Stegemann arbitrará el Betis - Nottingham Forest

Sascha Stegemann expulsa a un jugador del Leipzig en un encuentro ante el Stuttgart de esta última temporada.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Sascha Stegemann para dirigir el partido de este miércoles entre el Real Betis y el Nottingham Forest, correspondiente a la primera jornada de la Europa League. El encuentro se disputará en el Estadio La Cartuja.

Stegemann, de 40 años, es un árbitro de primera categoría en el escalafón de la UEFA desde 2019. Estará acompañado en el campo por sus compatriotas Christof Günsch y Marco Achmüller como asistentes, mientras que Martin Petersen actuará como cuarto árbitro.

El equipo del VAR también será totalmente alemán, con Sören Storks al frente y Benjamin Brand como su asistente.