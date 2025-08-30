Alineación probable del Betis ante el Athletic Club: ¿Pablo García a escena?

El Real Betis Balompié afronta este domingo un importante partido ante el Athletic Club de Bilbao en La Cartuja. La segunda jornada ya de campeonato que verá el nuevo estadio verdiblanco en la que habrá incluso novedades en la convocatoria de Manuel Pellegrini. Y es que el propio Ingeniero ha comunicado en la rueda de prensa previa al partido que Nelson Deossa, Diego Llorente y Marc Roca vuelven a estar convocados.

"Tienen ya el alta médica", confirmaba un entrenador chileno que sabe perfectamente de la dificultad del choque, además contando con algún lesionado más como Aitor Ruibal, Isco, Pau López y Abde, además de la ausencia notable de fichajes: "son todos los partidos difíciles, así es la liga española y así lo dicen los resultados todos los fines de semana. Tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival de Champions, que tienen jugadores muy desequilibrantes, y afrontarlo con la confianza para ganarlo desde el primer minuto".

Pablo García, uniformado de la Selección Española

Pablo García, una posible novedad en el once

Ante la baja por lesión de Aitor Ruibal, que puede perderse cerca de un mes por la lesión muscular que sufrió en el choque ante el Celta, lo normal es que Pablo García sea una de las novedades en el equipo verdiblanco en la zona atacante. Ese costado diestro cuenta con otras alternativas, como Chimy Ávila o Pablo Fornals, pero lo normal es que el Ingeniero le de cancha al que viene siendo el recambio natural del catalán. Puede ser una buena forma de celebrar por todo lo alto su convocatoria con el combinado nacional Sub-21 junto a Ángel Ortiz.

Además es importante tener en cuenta que Pau López sigue con sus problemas de rodilla llegando muy justo al encuentro, por lo que lo normal es también que salga como titular Álvaro Valles. El meta sevillano tiene como objetivo mantener la portería a cero en su debut en La Cartuja como futbolista del combinado bético.

Cucho celebra el gol ante el Sevilla en el derbi en el Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

Continuidad en la columna vertebral

En el resto de posiciones no se esperan demasiados cambios con Pellegrini. Bellerín partirá por el costado diestro, acompañado de Natan y Bartra en la pareja de centrales y Junior en el costado zurdo. Podría entrar Ricardo Rodríguez en la rotación, pero tras jugar el partido completo en Vigo, lo normal es que aparezca de nuevo el dominicano. Altimira y Fornals estarán en el doble pivote y por delante volverá a jugar un Giovani Lo Celso que debe sacar su mejor versión para acercar a los verdiblancos a los tres puntos.

En el polo opuesto a Pablo García estará un Rodrigo Riquelme que debe seguir mejorando y comenzar a dar puntos diferenciales a un equipo que, la realidad sea dicha, echa de menos a Ez Abde. En punta de ataque, un día más, se moverá el Cucho Hernández.

Por tanto, el once probable del Betis ante el conjunto bilbaíno es el siguiente: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals, Lo Celso; Pablo García, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.