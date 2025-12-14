Ángel Ortiz, un seguro prometedor en el carril derecho

Igual que el lateral izquierdo se ha convertido en un problema, en el lateral derecho hay confianza absoluta. Bellerín, aun con las molestias musculares obligándolo a parar de vez en cuando, está teniendo una de sus temporadas con más continuidad, Ruibal es un seguro que cumple siempre, pero con tantas bajas su polivalencia lo convierte en un comodín que hará que Manuel Pellegrini lo use en otras zonas del campo. Y a ellos se suma Ángel Ortiz, un canterano que apostó fuerte este verano con su renovación (hasta 2029), con ficha del filial pero con un sitio de pleno derecho en la primera plantilla que se está ganando a pulso respondiendo a la confianza otorgada cada vez que le toca cubrir el costado diestro.

"Cuando juega responde bien. Tenemos a Bellerín, que comenzó temporada. Tenemos a Aitor. Pero Aitor tiene otras alternativas, puede jugar más ofensivo. Entonces en cuanto a las alternativas no hay problemas, el problema es cuando faltan", dijo el técnico chileno sobre el extremeño. Y ahí está siempre Ángel Ortiz para cuando hace falta. En su debut como titular secó a Nico Williams, demostró personalidad saliendo en el derbi desde el banquillo y ha hecho de Europa y la Copa del Rey, en la que se estrenó como goleador, su coto para seguir creciendo de verdiblanco.

No es Pellegrini persona de regalar nada. Bajo su mando más de una veintenena de canteranos han debutado con el primer equipo, pero hacerse un hueco en el vestuario es otra cosa. Y con mucho trabajo lo está logrando el de Almendralejo, que será una pieza importante ahora que el preparador chileno tiene que mover fichas para encajar todas las piezas en el próximo e intenso mes y medio de competición, en el que la temporada acelera con la Copa del Rey y el equipo sumará a los lesionados las ausencias de los jugadores que disputarán la Copa de África como Abde, Amrabat y Bakambu.

Ángel Ortiz acumula esta campaña 601 minutos jugados, la mitad de ellos en la competición continental, en la que se va asentando como titular. Jugó el partido completo ante el Nottingham Forest, el Utrecht y el Dinamo de Zagreb, teniendo minutos también frente al Ludogorets. En Copa ha sido el lateral derecho titular en las dos rondas disputadas y en la Liga suma 119 minutos en tres encuentros (Athletic, el único que jugó de inicio, Osasuna y Sevilla). Bellerín y Ruibal le cierran el paso. Es Pellegrini un técnico de tener en cuenta la jerarquía y darle su sitio a los veteranos y pedirle a los jóvenes que aprovechen sus oportunidades y es lo que ha hecho el joven defensa bético cada vez que ha saltado al campo.

Con Antony se entiende bien y su bisoñez le hace reclamarle al brasileño pocos esfuerzos en defensa corriendo hacia atrás él por los dos. Su velocidad le ha permitido frenar, entre otros, a Nico Williams y contra el Dinamo de Zagreb demostró su capacidad para subir y poner balones al área con peligro. Y siente los colores como el que más, un aspecto nada baladí. El de Almendralejo, de 21 años, ingresó en la cantera del Betis Ben el verano de 2017 para enrolarse en las filas del primer infantil. En su etapa como juvenil, se proclamó dos veces campeón del Grupo 4 de División de Honor y llegó a una final de la Copa de Campeones. Además, también ha integrado las convocatorias de las inferiores de la selección española, concretamente la sub 18, sub 19 y sub 21.

Pellegrini está tranquilo con el costado derecho. Recupera a Bellerín, que se probará hoy para estar en Vallecas, aunque seguro llegará para el duelo de Copa el jueves próximo. Ruibal es su comodín y con Ángel Ortiz tiene un seguro en el carril derecho.