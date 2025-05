Antony: "En el Betis estoy viviendo unos de los mejores momentos de mi vida"

Su golazo ganador al Espanyol es lo último que ha hecho, pero no es lo último que quiere hacer como bético. Antony sueña con "ganar la Conference" y poner así la guinda a una temporada que empezó mal con el United y encauzó de verdiblanco en el Betis, con el que está viviendo "uno de los mejores momentos" de su vida, según dijo en la previa del partido contra la Fiorentina en el Artemio Franchi.

"Tengo ganas de hacer historia. Me siento feliz por poder disputar unas semifinales europeas con la camiseta del Betis. Estoy preparado física y mentalmente para ello", indicó el brasileño, claro lal asegurar que en el Ajax vivió momentos muy buenos, pero "ahora, en general, es de lo mejor. Las cosas salen bien cuando un es feliz y en el Betis estoy viviendo unos de los mejores momentos en mi vida". "Ganar un título con la camiseta del Betis es un sueño", indicó el jugador, deseoso de "entrar en la historia del club".

También fue cuestionado pro el técnico, Manuel Pellegrini, al que se muestra "agradecido por la confianza y la oportunidad". "Estamos todos él. Celebré con él el gol contra el Espanyol por la importancia del partido, pero también porque es alguien importante para mí".

Sobre su futuro se mantuvo en la línea de las últimas semanas. Es feliz en Sevilla, pero hay que esperar. "En la última etapa en Manchester necesitaba encontrarme conmigo y ser feliz. Cuando surgió la opción del Betis no lo dudé, porque sabía que me podría favorecer. No sé lo que va a pasar al final de la temporada, pero estoy muy feliz aquí y muy agradecido a la afición por el cariño recibido desde el primer día. En mi cabeza está siempre buscar lo mejor y así voy a seguir", indicó el atacante bético, que en referencia al encuentro aseguró que el equipo debe "ser inteligente". Todos defendemos y todos atacamos. Hay que seguir jugando como lo venimos haciendo. El vestuario está muy bien y todos los jugadores tenemos ganas de hacer historia. Es un partido muy importante y estamos concentrados", añadió.