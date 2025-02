Antony: "Voy a dar mi vida por el Betis"

No decepcionó el debut de Antony. Imposible que el brasileño escapara a cada foco, cada cámara, cada objetivo del Villamarín. Partió desde la derecha en cada acción con osadía hasta ser sustituido en el minuto 72 por Abde. El brasileño acabó el encuentro como el mejor valorado por la afición, aunque "triste" por el empate ante el Athletic.

"Me he sentido muy bien, ansioso. He estado toda la semana esperando por este partido", expresaba el delantero cedido por el Manchester United hasta final de temporada. "El empate es un poco triste, pero vamos arriba que en el próximo partido tenemos que lograr los tres puntos", recitaba una frase que habla de su actitud desde el primer minuto de su llegada.

"Casi marco en la primera acción, pero si cualquiera del equipo marca para mí es importante", reflexionaba tratando de explicar la jugada que significó el primer partido del encuentro para los suyos. Isco la remató y se fundieron en un abrazo. El primero nunca se olvida. "Isco es un crack. Sé la historia que tiene y la calidad que tiene. Nos conectamos muy bien. Trabajaremos para que esa conexión vaya más".

"Voy a dar mi vida. Todos los partidos voy a dar el 100%". No ha sido mala carta de presentación.