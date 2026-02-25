Antony: "Por la grandeza del partido, un derbi, tengo que estar bien"

En la ciudad todo el mundo sabe que el derbi no es un partido más y Antony así lo entiende. Disputará su segundo duelo de rivalidad hispalense tras perderse por sanción el de esta temporada en Nervión y tras "pasar página" del empate contra el Rayo pone el foco en el choque contra el Sevilla, "un partidazo especial" que espera que acabe quedándose "los tres puntos en casa".

"Soy un jugador que me exijo mucho. Ante el Rayo tuve una ocasión de marcar y fallé. El portero estuvo bien, pero hay que pasar página, porque el domingo tenemos un partidazo, un derbi que es especial y con nuestra afición en casa. Hay que cambiar y seguir adelante", indicó el brasileño, con ánimos de revancha por ese error y por no haber podido juegar el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Tengo más ganas si cabe de jugarlo porque me perdí el derbi de la primera vuelta, aunque estaba ahí con mis compañeros apoyándolos desde fuera. Ahora tengo la oportunidad de jugar en casa y tengo muchas ganas", repitió.

Antony, en el Betis desde hace poco más de un año desde la cesión de la pasada camapaña, ya siente que "la semana de derbi es diferente". "Hablaba en casa con amigos que tengo ganas de que llegue el domingo porque es especial. Cuando se habla de derbi es algo diferente", indicó el extremo, consciente de la importancia de preparar este tipos de citas también en lo mental: "Hay que tener control en la cabeza. Hay patadas y es normal que se pelee, pero hay que ser inteligente. Tengo ganas de coger el balón y encarar y hacer las cosas que sé. Tengo que tener control emocional por muchas ganas que tenga de jugar. Me imagino ganando y marcando un gol. Por la grandeza del partido tengo que estar bien".

Antony sigue con molestias en el "pubis y el aductor" y al inicio del choque contra el Rayo "sentía mucho dolor", pero no lo pone como disculpa. "He dicho mil veces que por la camiseta del Betis me sacrifico. No pongo eso como excusa de haber fallado el gol, porque he marcado con molestias también", señaló el brasileño, quien aseguró que todo el grupo está deseoso de afrontar y ganar el derbi, porque también "son puntos muy importantes en la clasificación". "Fallamos contra el Rayo, pero ahora tenemos un derbi y lo tenemos que encarar con la idea se sumar los tres puntos", dijo el protagonista destacando el valor de jugar en la Cartuja: "La afición del Betis es increíble. No sólo los partidos en casa, fuera está siempre con nosotros. Por ganas nuestras no va a ser. Todos los jugadores estamos con muchas ganas y sabemos lo importante que es el partido, sobre todo siendo en casa y estando arriba en la clasificación. Ojalá salgamos con los tres puntos".