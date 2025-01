Assane, citado para Huesca en una lista con la novedad de Rui Silva

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 22 jugadores en la que se encuentra Assane Diao y, como principal novedad, Rui Silva.

Assane Diao sigue contando para el técnico chileno mientras se termina de cerrar su traspaso al Como, por lo que en principio debe montarse en el avión que la expedición vediblanca tomará a las seis de la tarde para poner rumbo a Huesca. Los clubes siguen negociando y todo está encarrilado para que el canterano bético prosiga su carrera en el fútbol italiano.

Por otro lado, después de casi un mes en el dique seco por unos problemas en el hombro izquierdo, Rui Silva regresa a una convocatoria. El luso está plenamente recuperado y viaja con el resto de compañeros para disputar la cita copera. Po contra, William Carvalho, Bartra y Fornals siguen siendo bajas. "En cuanto a las lesiones por lo menos Pablo tuvo una recaída o alguna molestia en la misma zona. A Roca lo veo más avanzado en relación al parón de Navidad. Está con el tobillo más normal. Y Barta es normal que tenga molestias, pero no es una lesión ni algo muy largo. Creo que la próxima semana estará en condiciones. Estamos en unas fechas en las que Assane a lo mejor no tomaría el vuelo. En estas fechas todo el mundo puede hacer una oferta, rechazarla... Él va a estar en la lista de jugadores citados", ha comentado Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante los oscenses. "Todavía siente molestias. No está en condiciones de hacer trabajo en el campo. Le queda un tiempo largo", ha añadido sobre el estado de Bellerín, que seguirá lejos de los terrenos de juego un tiempo.

La convocatoria de 22 jugadores la forman los siguientes jugadores: Rui Silva, Llorente, Johnny, Natan, Juanmi, Vitor Roque, Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Perraud, Altimira, Losada, Lo Celso, Isco, Sabaly, Ruibal, Vieites, Assane, Lucas Alcázar y Mateo.