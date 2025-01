Pellegrini: "En la Copa y en la Conference queremos llegar lo más lejos posible"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Huesca.

El Huesca

"Sin lugar a dudas partido difícil. La Copa no comienza hoy, hay equipos que no están en dieciseisavos de final. Nos la tomamos con la mayor seriedad posible. Queremos intentar seguir escalando etapas. Hemos pasado dos etapas, nos tocó ahora un equipo de Segunda División, entramos con la idea de clasificarnos y seguir en esta competencia, ya la ganamos hace dos años y sabemos cómo se vive aquí en Sevilla. Estamos concentrados y conscientes de que queremos hacer un partido completo para continuar".

Convocatoria

"Bartra, Roca y Fornals no están. No están en condiciones de estar citados. El resto, todo están en condiciones. Rui Silva está recuperado y lo William Carvalho es largo".

Marc Roca, Bartra y Assane

"En cuanto a las lesiones por lo menos Pablo tuvo una recaída o alguna molestia en la misma zona. A Roca lo veo más avanzado en relación al parón de Navidad. Está con el tobillo más normal. Y Barta es normal que tenga molestias, pero no es una lesión ni algo muy largo. Creo que la próxima semana estará en condiciones. Estamos en unas fechas en las que Assane a lo mejor no tomaría el vuelo. En estas fechas todo el mundo puede hacer una oferta, rechazarla... Él va a estar en la lista de jugadores citados".

¿Qué le pide a 2025?

"La ambición, ilusión y exigencia siempre es la misma. Tratamos de ganar lo que uno juega. Luego está la realidad futbolística y económica de los clubes y te sitúan en distintas posiciones. La exigencia nunca se pierde. Es tener esa ambición de estar en tres competiciones lo más largo posible, en Copa y Conference llegar lo más lejos posible y en Liga estar atento, que luego pasa factura. Europa el jueves pasa factura el domingo y ése ha sido el gran mérito en esta temporada, meternos en Europa. Hemos ido creciendo estos cuatro años por esta ambición de estar lo más arriba posible".

Sensaciones con la plantilla y mes importante

"Para mí era importante estar clasificados en la Conference y en la Copa del Rey. Estoy plenamente conforme porque ambas competiciones nos permitió no dejar de lado la Liga. Esto nos permite estar con un partido pendiente de la primera vuelta pelear por la zona europea y ésa es nuestra a ambición. Una ambición que hace cinco años atrás no era obligatoria, pero esa exigencia se ha implantado y la tenemos. Ojalá este año lo logremos otra vez, jugar en Europa y dar un salto más arriba en Copa y Conference. En Copa, si la ganamos una vez, intentar ganarla nuevamente y en Conference dar ese salto de octavos. Este mes nos va servir mucho para entrenar. Para que todos los jugadores estén en las mismas condiciones. Ya en febrero no paramos más a medida que avancemos en Copa y Conference. Intentaremos siempre llegar lo más arriba posible de lo que lo hemos logrado ya".

Bellerín

"Todavía siente molestias. No está en condiciones de hacer trabajo en el campo. Le queda un tiempo largo".

Partido en El Alcoraz

"Motivarse contra equipos de menos nivel es una mayor exigencia para el jugador. Hemos logrado intentar hacer esto estos años. Mañana, creyendo que jugamos contra el Huesca o el Madrid es lo mismo. Máximo rendimiento individual y de un máximo rendimiento colectivo".

Mercado

"Es un tema que no corresponde analizar ahora. Estamos metido en el partido de mañana. Creo que lo importante más que un nombre es que realmente fuera un refuerzo. Ya conversaremos y veremos las posibilidades primero económicas. Lo haremos con calma".

Isco y Lo Celso

"En todos los partidos hay opciones de que haya cambios. Que van a jugar siempre los dos juntos no me cabe ninguna duda".

Frío en Huesca

"Son partidos peligrosos para los equipos de Primera. Primero, jugar de local siempre es peligroso. En segundo lugar, la motivación de un equipo de Segunda es muy fuerte. Agarramos a un Huesca que pasa por un buen momento, con importantes victorias. Defiende con muchos hombres y es peligroso en las contras. No hay que tener pérdidas de balones y tener también capacidad ofensiva para hacerle daño a una defensa que se encierra bastante bien".