Assane Diao: "Nunca puedes bajar el pistón porque te puede llevar la sorpresa"

SEVILLA/Sin duda alguna, Assane Diao se compone como una de las principales promesas de toda la entidad y en el Real Betis Balompié también saben del futuro prometedor que tiene uno de los futbolistas que está llamado a liderar el futuro de los heliopolitanos. Y el futuro más inmediato es el partido del próximo jueves en Copa del Rey ante el CD Gévora en Almendralejo, un equipo de Primera Regional de Extremadura que ha tenido que moverse de estadio para poder dar cabida a mucha más gente en lo que será un día histórico. Tiene toda la pinta de que estará en el once inicial del Ingeniero.

En la noche de este martes 29 de octubre, Assane ha atendido a los medios oficiales del club para repasar lo que esta siendo una temporada singular en el inicio. Con altibajos, en su caso muy pocos minutos y con el suceso más reciente de ese partido ante el Atlético de Madrid que de seguro ha supuesto un punto de inflexión en el equipo. "Sí, la verdad es que yo creo que tanto los jugadores y la afición están muy contentos con el partido. Les enchufamos desde el minuto uno y yo creo que se notó durante los 90 minutos", comentaba precisamente sobre el duelo.

Assane Diao en la entrevista con los compañeros de RTV Betis / RTV Betis

Un equipo muy trabajado

"Sí, yo creo que tiene mérito el trabajo que hicimos, porque al final, como bien has dicho, fue un trabajo del minuto uno hasta el pitido final. Yo creo que el equipo supo mantener la intensidad y se vio merecido y recompensado con la victoria que nos llevamos. Al final ellos (la afición) nos lo agradecieron durante todo el partido y nosotros, cuando acabó, quisimos hacer lo mismo por el apoyo que nos dieron durante todo el partido", comentó.

El accidente con Pellegrini en una jugada

"Me dijo que me levantara corriendo, que tenía que defender. Suerte que quedó ahí la cosa".

La visita a su tierra, Badajoz, en Copa

"Al año pasado tuvimos la suerte de ir allí dos veces. Este año lo hablaba a la hora del sorteo. Ojalá nos tocase otra vez. Y así ha sido. La verdad que muy contento. Una noche especial. Mis padres siguen viviendo allí, con mi hermano pequeño. Y al final, todas las amistades que he hecho durante toda mi vida siguen viviendo allí".

Assane Diao en el encuentro del Betis ante el Atleti en LaLiga / Europa Press

La polémica con el Balón de Oro

"Bueno, yo creo que ambos jugadores lo merecían. Al final los dos han hecho una magnífica temporada y yo creo que todo el mundo tenía sus dudas si lo ganaría uno o lo ganaría otro. Al final lo ganó Rodri y yo la verdad que estoy muy contento porque yo creo que el fútbol español se lo merecía y que Rodri haya ganado el Balón de Oro es un triunfo para todos".

La preparación del partido ante el Gévora

"Se dice mucho en la primera ronda, jugar contra equipos quizás de menor nivel, pero al final nunca puedes bajar el pistón porque te puede llevar la sorpresa. Al final, como has dicho, es un partido que a priori el rival tiene menor nivel, pero yo creo que vienen enchufados, vienen motivados, porque juegan contra un Primera División. Y en el fútbol la motivación puede hacer mucho, por lo cual yo creo que el equipo tiene que hacer un partido al 100% y los que jueguen, pues apretar".

Lo Celso celebra su gol ante Las Palmas agradeciendo a Assane su asistencia. / Europa Press / AFP 7

La capacidad de reponerse del vestuario

"Al final yo creo que es importante el hecho de cuando recibes un varapalo como esos dos poder llegar al siguiente partido, al siguiente fin de semana y dar la cara como lo hemos hecho tanto en Osasuna y este fin de contra del Atlético de Madrid. Yo creo que eso demuestra el grupo que hay y lo que tenemos dentro en el vestuario. Al final, el fin de semana vamos e intentamos darle la alegría al aficionado. Hay un gran entrenador, los compañeros, que al final me ayudan mucho desde que llegué, el primer partido que debuté hasta el día de hoy. Intento escuchar los consejos que me dan porque al final tienen mucha experiencia y yo creo que son cosas que a mí me ayudan mucho".