La autocrítica de Ayoze e Isco ante la decepción europea del Betis

Ayoze, que marcó un soberbio golazo que puso el 2-2 en el marcador, e Isco, el autor del pase de esa acción del canario, se mostraron muy decepcionados y muy autocríticos tras la derrota del Betis a manos del Rangers.

"Estábamos en casa, dependíamos de nosotros mismos. Hay que exigirse más", dijo Ayoze ante la cámaras. "Concedemos goles muy fáciles, ellos no hicieron nada del otro mundo. Meter dos goles y perder dice mucho de que no estuvimos concentrados, ellos con poco nos hicieron goles y se agarraron a eso", manifestó.

El atacante verdiblanco, al que se le quedará en la memoria el soberbio gol como un recuerdo agridulce, insistió en esa idea de regalar el triunfo a los escoceses en el Benito Villamarín: "El resultado es el que es. En nuestro campo, dependiendo de nosotros mismos. Tenemos que exigirnos más. Un golpe duro. Dependíamos de nosotros mismos, era una gran oportunidad para seguir adelante en la competición".

Isco no puso ni una excusa

Isco, que hizo un gran primer tiempo y se fue viniendo abajo en el segundo, también reconoció la gran decepción que supuso la derrota, primera del curso en Heliópolis. "Hemos fallado aquí en casa, con nuestra gente, no lo esperábamos. En el fútbol no se puede regalar ni un segundo, ni un minuto, hoy lo hemos regalado. Se nos queda esta cara", decía el talentoso mediapunta cariacontecido.

También lamentó la efectividad del Rangers frente a la ineficiencia del Betis. "En Europa llegando tres o cuatro veces no nos pueden hacer tres goles". "No hay excusas, tenemos que levantarnos, ahora tenemos otra competición que tenemos que ir a competirla al máximo. No podemos quedarnos lamentándonos, porque el fútbol no espera a nadie. Aún queda mucha temporada, tenemos que levantarnos", añadía.

La crítica de Ayoze al árbitro

Ayoze sí quiso poner el punto sobre la i del arbitraje, entendiendo que el serbio Jovanovic se "equivoca en varias acciones, detalles que marcan la diferencia". Eso sí, reconoció que el gol anulado por el VAR que marcó el canario sí estuvo bien anulado. "Sí, sí me toca en la mano, pero entonces en la primera parte hay una mano, en la segunda hay otra mano... La reacción del árbitro no es ni de chequearla. No sé, detalles. A veces ese tipo de decisiones tampoco ayudan. Lo dije a los árbitros en Praga y en Escocia. Estamos en Europa League y necesitamos también de ellos. No quiero excusarme en el arbitraje, pero estoy decepcionado".