Las bajas del Betis en el primer entrenamiento en semana de LaLiga

Comienza lo serio. El Real Betis Balompié vuelve a los entrenamientos después del batacazo de Málaga para preparar el debut liguero ante el conjunto ilicitano. Ya espera Éder Sarabia a los béticos en el Martínez Valero, aunque no podrá verse con Isco después de la lesión del malagueño. La sesión de este martes ha estado marcada por algunos futbolistas que ya no han trabajado con el grupo por su salida a otros clubes desde el stage de Marbella, como son Perraud (que se fue al Lille), Borja Iglesias (que se va al Celta y ya está en Vigo) y Gonzalo Petit (que se ha marchado al Mirandés).

El mayor de los intereses que tenía la sesión se resumía en tres puntos: si se producía el primer entrenamiento de Nelson Deossa con el grupo en su proceso final de recuperación, ver cómo trabajan tanto Marc Roca como Diego Llorente, y los canteranos que ya después de la pretemporada continúan con el primer equipo.

Deossa, en el final de su recuperación

Sobre su presencia el lunes en el estreno liguero contra el Elche, lo dejó en duda. "Ojalá, aún no lo sé, estoy en la fase final de mi recuperación", decía en su presentación. Este martes no ha trabajado finalmente con el resto de sus compañeros. Ha realizado trabajo específico de recuperación dentro de las instalaciones para intentar incorporarse lo antes posible con el grupo y poder estar el próximo lunes en el Martínez Valero. Esta ha sido una de las bajas que se ha unido a la lista integrada por: Nobel Mendy, Isco, Abde, Marc Roca y Diego Llorente. Además, Borja Iglesias y Romain Perraud ya no están tras cerrar sus salidas.

Las principales intenciones con Marc Roca y Diego Llorente es que poco a poco vayan sumando entrenamientos con el grupo y ya después del parón de selecciones, volver a tope a los terrenos de juego al 100% de su nivel. Irán, cada uno a su ritmo, participando paulatinamente.

Pablo García tras anotar su gol ante el Coventry / RBB

Los canteranos que trabajan con el grupo

Antes de que comenzase la competición generaba mucho interés ver cuáles eran los canteranos que comenzaban la semana con el primer equipo. Los que han pasado el corte han sido ya los habituales que venían trabajando a final de pretemporada: Pablo García (que es uno de los que más opciones tiene de jugar como titular debido a que no se ha firmado aún ningún refuerzo en la zona ofensiva diesta), Mawuli Mensah, Dani Pérez, y Miguel Cuevas.

El central del juvenil verdiblanco ha trabajado con el primer equipo ya que los futbolistas del Betis Deportivo se han marchado a Montecastillo a trabajar concentrados en pretemporada.