Las bajas definitivas del Betis para medirse al Celta

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este martes en la ciudad deportiva Luis del Sol su último entrenamiento antes de viajar a tierras gallegas para enfrentarse al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Ha sido una sesión en la que el punto de interés estaba sobre cuatro nombres: Pau López, Nelson Deossa, Diego Llorente y Marc Roca.

En primer lugar, llegaba una mala noticia con la ausencia del portero catalán. Sufrió una contusión en la rodilla que todo apunta a que se ha complicado y que se perderá el coque ante el equipo de Claudio Giráldez en favor de un Álvaro Valles que tiene la oportunidad de volver a ganarse la titularidad.

Las dudas, Deossa, Llorente y Roca

En el caso de Nelson Deossa se le ha visto todavía algo falto de ritmo en la sesión. Además, se le puede ver un vendaje claro en la zona del tobillo izquierdo. Todo apunta a que la fecha marcada para su vuelta a la convocatoria será después del parón de la próxima semana. En el caso de Diego Llorente, todo apunta a que sí volverá a la citación. La gran duda es Marc Roca. Ya acumula algo más de una semana de entrenamiento y quizá podría sumarse a la expedición.

Por tanto, las bajas del Betis ante el Celta serán: Pau López, Abde, Deossa, Isco y la duda de Marc Roca.