Bakambu, el primero en regresar de la Copa de África

El atacante del Betis, Cédric Bakambu, emprenderá el viaje de vuelta a la capital hispalense muy pronto tras la eliminación de la República Democrática del Congo en la Copa de África. El combinado congoleño puso fin a su andadura en el torneo al sucumbir ante Argelia por la mínima (1-0), en un enfrentamiento de octavos de final que necesitó de la prórroga para resolverse.

Durante el choque, Bakambu se mantuvo sobre el césped durante 87 minutos, dejando su lugar a Mayele cuando el marcador aún no se había movido. El punta bético se mostró muy incisivo, asumiendo la responsabilidad de presionar la salida de balón argelina y buscando portería con ahínco.

Se prevé que el futbolista se incorpore a la disciplina de Manuel Pellegrini a lo largo de la presente semana. Aunque el Betis se mide este sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere, la presencia de Bakambu en la expedición es todavía una incógnita, supeditada a su estado físico tras el desgaste continental y la decisión técnica del preparador chileno.

Su reincorporación es fundamental para dar oxígeno a Cucho Hernández en la vanguardia del equipo, pero también abre un escenario clave en los despachos de Heliópolis. Con su vinculación contractual expirando el próximo 30 de junio, el club podría agilizar una posible transferencia en este mercado invernal, un movimiento que ha estado condicionado hasta ahora por la permanencia del jugador en el campeonato africano.