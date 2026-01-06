El Oviedo recibirá al Betis en su peor racha de partidos en Primera División
Los ovetenses acumulan ya once encuentros consecutivos sin conocer la victoria
Tras el empate (1-1) cosechado en Mendizorroza ante el Alavés, el Oviedo encadena once partidos sin conseguir la victoria y firma la que ya es la peor racha de su historia en Primera División.
El equipo ovetense, que en este 2026 celebra su centenario y disputa su temporada 39 en Primera División, marcó un nuevo récord negativo con el 1-1 en Vitoria, superando los diez partidos seguidos sin ganar que sumó en las temporadas 1963-64 y 1998-99.
En estos once partidos sin victoria, el Oviedo suma seis empates y cinco derrotas. Lo que sí logró el equipo de Guillermo Almada en Mendizorroza fue romper la sequía goleadora: el gol de Fede Viñas fue el primero que logra el equipo carbayón tras más de dos meses y siete partidos en total sin ver portería rival.
Los azules, que tuvieron ocasiones de sobra ante el Alavés para llevarse el triunfo y que vieron cómo Fede Viñas era expulsado por tercera vez esta temporada (será baja ante el Betis), son los nuevos colistas de Primera con doce puntos y ya está a seis de la permanencia. Así, el Oviedo prepara ya el cierre de la primera vuelta el próximo sábado (14:00) ante un Betis que llega al choque con la necesidad de ganar tras la deblacle en el Bernabéu.
