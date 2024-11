Betis: Abde y Luis Rioja, lo que es y lo que pudo ser

Luis Rioja, objeto de deseo verdiblanco el pasado mercado invernal, se enfrenta este sábado al Betis (14:00) olvidado ya lo que pudo ser y no fue. Lo hace defendiendo el escudo del Valencia, al que llegó este verano por 1,5 millones cuando seis meses antes el club heliopolitano lo intentó incorporar hasta el último minuto del mercado de invierno. Los fichajes de Bakambu, Chimy Ávila y Fornals no le dejaron margen a la entidad hispalense, que trató de colocar entonces sin éxito a Willian José para poder fichar al cabecense, pero la operación no se cerró y todo parecía aplazado para el verano. Sin embargo, en la ventana estival el jugador esperó y el cuadro sevillano no movió ficha, acabando el Alavés por aceptar la propuesta ché y sacarle algo de dinero a un jugador que acababa contrato en 2015.

Firmó por dos campañas (hasta 2026) ante el fuerte interés de Rubén Baraja, que buscaba experiencia que equilibrara algo la juventud de una plantilla bisoña que complicaba mucho repetir el milagro del año anterior. Y ahora tendrá enfrente a su Betis, lo que pudo ser y no fue. Pudo llegar el pasado invierno cuando las dudas revoloteaban alrededor de un Abde que rendía muy por debajo de lo esperado y que, sin embargo, ahora es uno de los que tira del equipo demostrando que la apuesta por él, y la espera, fue buena. Lo que pudo ser y lo que es ahora.

Abde ha agarrado con fuera la titularidad respondiendo a la confianza depositada en él por Manuel Pellegrini esta campaña. Y eso que empezó desde el banquillo contra el Girona y el Alavés por detrás de Juanmi. Entre medias dio muestras frente al Kryvbas que esta temporada no sería como la anterior. Con más chispa, pisando el área, con más regate y con la portería entre ceja y ceja..., o un compañero mejor situado. Elige bien más veces de las que lo hace mal y ha mejorado en la ejecución. A la siguiente jornada ya saltó en el once inicial en el Santiago Bernabéu convirtiéndose en un fijo para el técnico, siendo suplente sólo en Pamplona cuando llegaba tras una convocatoria de su selección. Como ahora, que ha disputado dos choques siendo titular en los triunfos contra Gabón, el pasado viernes, y Lesoto, el lunes, por lo que ya está a las órdenes de Pellegrini.

El sevillano Luis Rioja, con el Valencia. / AFP7 / Europa Press

Abde, de 22 años y que amplió su contrato recientemente hasta 2029, ha disputado ya 18 partidos, 13 de liga siendo titular en 10. Ha marcado cuatro goles (sólo uno en liga, con 11 remates a portería) y dado dos asistencias. Su conexión con la grada es otra como reflejaron los aplausos tras fallar el penalti contra el Espanyol tomando una responsabilidad como lanzador que no le correspondía.

Luis Rioja, que la primera jornada la jugó con el Alavés frente al Celta, debutó con el Valencia en la segunda precisamente enfrentándose también con el cuadro gallego y acumula con el equipo levantino 10 encuentros, los nueve últimos como titular siendo un fijo para su entrenador. Siempre como extremo izquierdo y en LaLiga suma un tanto, como Abde, cuyo peso en el juego heliopolitano es crucial.

Seguramente de haber llegado a un acuerdo con el Alavés hace algo menos de un año el presente de uno y otro sería distinto. Quizá el marroquí no hubiera explotado o el propio Luis Rioja hubiera dado un paso más adelante de verdiblanco cumpliendo un sueño. Nadie sabe lo que pudo ser. Sólo lo que es y Abde es uno de los motores de este Betis.