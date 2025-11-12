El Betis afina su plan de fichajes para enero

La dirección deportiva del Betis, con Manu Fajardo y su mano derecha, Álvaro Ladrón de Guevara, tienen perfectamente peinado el mercado y las opciones que se puedan presentar de cara a la ventana invernal, la cual en las últimas campañas viene exprimiendo el club de Heliópolis con refuerzos importantes: la temporada pasada llegaron el Cucho Hernández y Antony (2025); el año anterior (2024), Bakambu, Fornals y el Chimy Ávila; y en 2023 aterrizaron en la capital hispalense Abner y Ayoze. Ahora, la prioridad pasa, principalmente, por la delantera, sin descartar un lateral izquierdo y un central.

Necesita el Betis dar un paso adelante en el ataque, donde el Cucho Hernández apenas está teniendo competencia pese a las ganas que siempre muestra el voluntarioso Bakambu. La diferencia en cuanto a rendimiento entre el cafetero y el congoleño es importante y otros jugadores con gol, como es el caso de Pablo García, vienen jugando más en la banda que de delantero.

El club verdiblanco busca un '9' que compita con el Cucho y eleve el nivel actual de la delantera

El Chimy, otra de las opciones posibles, no es un estilete al uso y tampoco su rendimiento viene siendo alto. El argentino ya tuvo a última hora de la ventana veraniega opciones de salir, con interés de diferentes ligas, como la mexicana (Pumas), pero nada cuajó y decidió seguir en el Betis. Otra cuestión será cuando llegue la apertura, de nuevo, del mercado en enero, si llegan ofertas por él y si éste decide aceptarlas o seguir en Heliópolis, donde tiene contrato hasta 2027.

Antony y Cucho Hernández, presentados como nuevos jugadores del Betis en el último mercado de invierno. / Julio Muñoz / Efe

Con la delantera como prioridad, el puesto de lateral izquierdo aparece como otro puesto a reforzar. Ricardo Rodríguez, que finaliza contrato el próximo mes de junio; y Junior, que anda recuperándose de una lesión muscular; no terminan de dar un paso al frente en cuanto a rendimiento y es Valentín Gómez, cuya posición natural es la de central, el que mejores prestaciones viene ofreciendo en ese puesto cuando le está tocando jugar.

Jugadores como Antony, Fornals o el Cucho llegaron en enero como apuestas serias del club verdiblanco

Además, el Betis tampoco pierde de vista posibles opciones que se puedan presentar para reforzar el eje de la defensa. Como informaba este pasado martes Diario de Sevilla, clubes de la Premier League ya han mostrado interés en conocer la situación contractual de Natan, quien tiene un valor en el mercado de 18 millones de euros (Transfermarkt.com).

Ricardo acaba contrato en junio y a Junior aún se le espera; Valentín, central, el más fiable en ese puesto

El brasileño se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Pellegrini y su perfil zurdo no está pasando desapercibido para esos clubes ingleses que le vienen realizando un seguimiento importante. Por ello, el Betis no pierde de vista posibilidades interesantes que puedan surgir para reforzar el centro de la zaga si llegara el caso, siendo lo prioritario un delantero centro, sin perder tampoco de vista el costado izquierdo de la defensa.