Betis: Antony, un futuro en vilo

Sevilla/El Betis está metido de lleno en la recta final de la temporada con objetivos importantes en juego, pero también mira al futuro y una de las grandes incógnitas de cara al curso venidero es la continuidad de Antony. Y es que la situación del brasileño depende de varios cuestiones: el deseo del propio futbolista, las intenciones del club de Heliópolis y la decisión del Manchester United, con quien el paulista tiene contrato hasta 2027.

Todo se resolverá una vez concluya la presente campaña, pero ya se atisban las intenciones del club propietario de los servicios del extremo, como bien ha dejado claro su entrenador, Rúben Amorim, en la previa del choque que los Diablos Rojos disputan hoy ante el Bournemouth: "Todos los jugadores cedidos volverán al club y el club decidirá qué hacer. Rashford tiene talento, Antony tiene talento, todos tienen talento. Estamos muy contentos porque cuando cedes jugadores quieres que lo hagan bien, es bueno para nosotros". "Puede pasar cualquier cosa. Casemiro es el mejor ejemplo. No estaba jugando y, ves, está participando en los últimos partidos. Lo está haciendo bastante bien, está jugando todo el tiempo. Me gusta cambiar de ideas, y si me convencen me gusta. Quiero a los mejores jugadores en mi equipo", añadió el entrenador portugués, mostrando sus pretensiones sobre la situación de los dos jugadores que el United tiene cedidos.

Rúben Amorim, durante un partido del United. / Adam Vaughan / Efe

Aun así, queda mucho por ver en cuanto al futuro de un Antony que vive el presente, como ha dejado claro siempre en sus intervenciones públicas. "Es muy temprano. No sé qué va a pasar, pero como dije en todas las entrevistas estoy muy feliz aquí. Tengo que decir la verdad, el cariño del grupo es muy importante. No sé qué pasará, pero en todos los partidos con la camiseta del Betis me dejaré la vida en el campo", comentaba el paulista, por ejemplo, en una comparecencia pública en El Partidazo de Cope.

"Los jugadores cedidos volverán y el club decidirá qué hacer, estamos contentos con ellos" — Rúben Amorim - Entrenador del Manchester United

Mientras, en el Betis el deseo de que Antony pueda seguir es total, como su CEO, Ramón Alarcón, ha comentado en más de una ocasión. Esto decía al respecto el dirigente verdiblanco el pasado 8 de abril en su intervención en Onda Cero Sevilla: "Soy optimista en el sentido de que hay dos elementos que están a nuestro favor, que no estaban en enero. El jugador mostró en enero su deseo de ir al Betis por encima de otro sitio. Hablando con su agente y con el jugador entendieron que Sevilla era el sitio y la ciudad para desarrollarse. Pero eso ahora lo ha vivido, y el jugador lo ha mostrado. Lo dice públicamente, que está encantado aquí, y que aquí se encuentra muy bien, y que él tiene deseo de jugar el Mundial del 2026. Quiere jugar, y si el deseo de venir en enero era un 7, pues ahora es un 9, de quedarse aquí. Por otro lado, en el Manchester, su mayor preocupación, fue el convencimiento en enero, que por eso prefirió el Betis, y por eso hicimos ese contrato donde había unas penalizaciones por si no jugaba el jugador, era que lo que quería es que el jugador jugara, no tenía más interés que en recuperar activos, que a lo mejor puede obtener un millón de euros más, un millón y medio de euros más de otro club que lo había, pero donde el jugador a lo mejor no iba a tener un rol tan importante. Entonces, esas dos cosas las tenemos de nuestro lado. Lógicamente, si el Manchester tiene una oferta muy importante, probablemente intente convencer al jugador de que la acepte".

Isco y Antony festejan uno de los goles verdiblancos en Montilivi. / David Borrat / Efe

No obstante, en todo este enigma que envuelve al futuro de Antony, jugará un papel importante la competición europea que el Betis juegue la próxima campaña, pues el escenario es muy diferente en función de una clasificación para la Europa League o para la Liga de Campeones. Mientras tanto, al extremo no le falta el cariño y el apoyo de sus compañeros de vestuario, en donde ha encajado muy bien. El propio Isco ya ha expresado su deseo de que Antony pueda seguir vestido de verdiblanco e incluso en las redes sociales lo expone. Así, en un tono amistoso, el costasoleño ha comentado la última publicación compartida por Antony con un curioso mensaje: "Antonio de Triana, te vamos a secuestrar. Primer aviso". Un ejemplo de la buena sintonía que existe entre ambos futbolistas, baluartes de un Betis que sueña en grande en esta primavera. El futuro de Antony se resolverá en verano.