El Betis brinda un homenaje a trece de sus socias históricas

El Betis ha celebrado este mediodía el acto 13 socias, 13 barras, una iniciativa incluida dentro de la XIV Semana de la Mujer organizada por la entidad verdiblanca y que tiene como objetivo reconocer la fidelidad y el compromiso de algunas de las aficionadas con más años de vinculación al club.

Esta acción, que alcanza ya su sexta edición, ha rendido homenaje en esta ocasión a trece socias cuya trayectoria refleja décadas de beticismo y pasión por el equipo. Las protagonistas de este reconocimiento han sido Salud Sánchez Álvarez, Mercedes Hernández Sánchez, Carmen Guerrero León, Encarnación Guerrero León, María del Mar Guerrero León, María del Mar Melgar Rojo, María Victoria Oliva de la Vega, Salud de los Santos Martín, Azahara Mata Cepas, Pilar Ruiz Herrera, Concepción Álvarez Varela, Paquita Campos Sánchez y María Sanz Mejías.

Durante el evento, celebrado en La Cartuja, actual sede de la entidad, todas ellas recibieron distintos obsequios en señal de agradecimiento por su apoyo al club a lo largo de los años. La entrega de estos reconocimientos estuvo a cargo de Rafael Gordillo, director de Relaciones Institucionales del club y presidente de la Fundación Real Betis, acompañado por los consejeros Rafael Muela y Ricardo Díaz. Las homenajeadas pudieron además compartir una jornada marcada por el sentimiento bético y el reconocimiento a su fidelidad.

Durante el acto, Gordillo destacó el papel fundamental de las mujeres en la historia y el presente del club. "Hace 14 años que organizamos esta Semana de la Mujer en la que destacamos la importancia de las béticas en la vida del Real Betis Balompié. Son muchos años de fidelidad a nuestro club. Estoy convencido de que todas habéis transmitido ese sentimiento de pertenencia al resto de vuestras familias. Os queremos dar las gracias con este homenaje. Muchas gracias por ser del Betis", señaló.

El encuentro sirvió también como escenario para presentar la nueva camiseta prepartido ‘Mujer Bética’ 2025/26, una equipación especial que lucirán los jugadores del primer equipo durante el calentamiento del partido de LaLiga que el Real Betis Balompié disputará el próximo 15 de marzo.