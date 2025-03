Betis: Una conjura con un solo fin, ganar el derbi

Sevilla/Una atmósfera distinta se respira estos días en Heliópolis. Hay un sentimiento especial cara al derbi, hay intención de demostrar que este Betis sí sabe jugar los encuentros contra el Sevilla. Hay cuentas pendientes, empeño en callar alguna boca y la necesidad de demostrarse a sí mismo que está por competir por todo en esta recta final del curso, en el que aún hay grandes objetivos por los que pelear (la Conference y la clasificación para la Champions), aunque un derbi es un derbi siempre.

Todo el mundo habla y la palabra que resume cualquier declaración es ganas. Los futbolistas se muestran muy concienciados de lo que se juegan, Manuel Pellegrini transmite tranquilidad y desde la directiva se respira un optimismo como nunca se había hecho en estos encuentros, seguramente por la buena racha de resultados pero también para poner un puntito de presión en el equipo que quizás faltó en otras ocasiones y con el que se pretende equilibrar el mensaje del técnico de que valen lo mismo estos tres puntos que los de dentro de unas semanas contra el Valladolid. Matemáticamente es lo mismo, pero en esta ciudad cuentan otras cosas y todo el mundo tiene ya claro de que no es un partido más.

Y en este contexto no extraña que el Betis realizara ayer un almuerzo a modo de conjura, no de convivencia ni de familia. El acto tuvo lugar en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El presidente, Ángel Haro, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, el CEO Ramón Alarcón, el director deportivo, Manu Fajardo y ex jugadores míticos como Rafael Gordillo, Juan Merino, Juanjo Cañas y Joaquín, entre otros, compartieron ese momento de unión con la plantilla y el cuerpo técnico con un objetivo claro: inyectar veneno.

La cúpula bética también estuvo presente el martes en el entrenamiento, algo poco habitual, y el máximo dirigente indicó entonces a los medios del cub que en “una semana muy importante y hay que apoyar y acompañar al equipo y al cuerpo técnico”. “Estoy deseando que llegue el domingo”, agregó el directivo, que se tiró a la piscina al afirmar que ve al Betis “con mucha confianza en lo que hace” y se mostró “convencido del triunfo”. “Sabéis que yo soy muy prudente, pero este partido lo vamos a ganar”, dijo Haro.

Pocas veces habla así Haro, con una contundencia que más que el convecimiento seguramente esconde un mensaje, como el que lanzó ayer a lo sjugadoras durante el acto. Y no es algo casual, ya que desde la directiva verdiblanca se vienen lanzando desde hace días ideas con el mismo fondo en una pre derbi que se está haciendo muy largo por la semana de parón por las fechas FIFA. Pero el vicepresidente López Catalán también dijo hace unos días que ve a Manuel Pellegrini “en ese punto de saber que este derbi hay que ganarlo”. “El premio es muy grande, no por hacer felices a los béticos sólo sino por dar un salto importante para cumplir unos objetivos muy bonitos. Recuerdo una frase que dijo Merino, que hay que afrontar el derbi como si fuera la final del Mundial”.

Pero Pellegrini tiene una trayectoria tan amplia y dilatada como y es complicado sacarlo de su discurso. “Hemos despertado ambiciones de llegar lo más alto posible y queremos seguir haciéndolo. Este partido es trascendental, porque son tres puntos clave para posiciones importantes”, recordó el técnico en declaraciones a Canal Sur Radio, pero Pellegrini lo tiene muy claro: “El derbi lo pongo como un objetivo muy importante por la hinchada. ¿Si prefiero ganar los derbis y quedar el 15? No. Prefiero quedar quinto y perder los dos, aunque lo ideal sería un punto intermedio”, aseguró.

Éste será el décimo derbi liguero para Pellegrini al frente del Betis. Se llevó el de Copa del Rey, pero en la liga no ha ganado los nueve que ha disputado: cinco empates y cuatro derrotas. Toca ganar y el chileno lo sabe, pero como quiera que el fin no justifica los medios el objetivo general está por encima del particular. Pero un derbi es un derbi y, además, son tres puntos más en esa pugna: la conjura es doble.