El Betis cumple con su obligación y abre otra vez la espita para el sueño (1-0)

Sevilla/Pasaporte sellado, como no podía ser de otra forma, para el Real Betis Balompié en la Conference League. Los verdiblancos acumularon su segundo triunfo consecutivo, el tercero de la competición, para meter su bola como decimoquinto clasificado de la Fase de Liga. Bueno, no está mal si se tiene en cuenta que tras la derrota contra el Mladá Boleslav eran necesarias dos victorias para arreglar el entuerto y eso es lo que hicieron los hombres de Manuel Pellegrini. Pero esto no puede tapar la pobre trayectoria de los béticos durante esta liguilla a la vista del escaso nivel de casi todos los rivales, también del HJK Helsinki en esta última cita.

Eso, de cualquier forma, ya es pasado y ahora la cuestión es el rival que tendrá que afrontar en la siguiente eliminatoria para seguir adelante. Las opciones son dos, Gent belga o Copenhague danés, y en ambos casos los verdiblancos partirán como favoritos. De eso no debe haber ni la menor duda a la vista del potencial de las plantillas, pero es cierto que el nivel ofrecido por el Betis hasta el momento podría conducir a alguna duda.

El Betis le metió mucha más intensidad a esta última cita con el HJK Helsinki y eso fue fundamental para que los suyos, al menos, salieran del sopor inicial. Porque la frialdad también volvía a comparecer en el estadio Benito Villamarín en los primeros compases. Todo se desarrollaba, pues, de una manera muy parecida a los anteriores partidos con el Copenhague y con el Celje, saldados con un empate y con una victoria muy al final, pero sí iba a ir cambiando conforme transcurrían los minutos en los cronómetros.

Johnny Cardoso, fundamental para que la escuadra de Pellegrini halle el equilibrio necesario, apretaba para que los suyos se fueran contagiando con el esfuerzo. Después de unos primeros intentos muy mal saldados en la ejecución, sobre todo uno de Assane Diao que acabó con un disparo horrible (7'), el Betis fue rozando el gol, aunque sin llegar a conseguirlo. Los remates, con ventaja teórica, concluían mansamente en las manos de Nijhuis. Así fue con un cabezazo picado de Abde (20') y con otro remate flojísimo de Natan en un córner (21'). Sí sorprendío tras un robo O'Shaughnessy para poner a prueba la concentración de Adrián (21').

En esa fase estaba todo cuando se iba a desatascar la cuestión. Johnny Cardoso iba a ir con fe a la presión en una jugada made in Guardiola. Claro que no es lo mismo que la saque Busquets con Víctor Valdés que lo hagan Kanellopoulos con Nijhuis. El medio centro bético lo tuvo muy claro y fue con fe para llevarse la pelota por anticipación. Después dribló con facilidad al portero en su salida y marcó a puerta vacía después de que lo estorbara Bakambu en su deseo de rematar también (27').

El Betis agradecía, por tanto, el regalo e incluso pudo resolver el litigio en los minutos posteriores con una contra que lanzó Adrián después de un córner visitante. Assane Diao la culminó después del pase de Ricardo Rodríguez, con Chimy Ávila y Bakambu esperando en solitario, y su disparo se fue desviado arriba (30'). Pero todo ya se había inclinado definitivamente hacia el lado verdiblanco y era cuestión de esperar a que la ventaja se incrementara.

Lo pudo lograr el cuadro de Pellegrini tanto en el final de la primera mitad como en el arranque de la segunda, pero ni Chimy Ávila (37') ni Abde (44') antes del descanso ni Bakambu después llegaron a acertar con el gol. Particularmente clara fue la del congoleño, que disparó a bocajarro para que Nijhuis salvara por los pelos (47').

El Betis, de cualquier forma, ya había despertado a su afición y ésta hizo que el partido se calentara. Con un 1-4-4-2 por parte de Pellegrini, el dominio verdiblanco era bastante rotundo y sólo faltaba que cayera definitivamente el dos a cero para que todo se viera con más tranquilidad. Además, el técnico chileno metió sobre la hora de juego al joven Jesús Rodríguez para que el público se conectara aún más si cabe ante las expectativas que crea el extremo de Alcalá de Guadaíra.

Ese último tanto de la tranquilidad no llegó a producirse, pero el triunfo sí se registró en el marcador final, que era lo trascendente en esta última comparecencia en la Fase Liga. El bajón en el juego de los béticos en esos instantes finales llegó a provocar algún recelo, sobre todo cuando el HJK metía la pelota entre los tres palos en una acción de Antzoulas. Pero el fuera de juego había sido clarísimo y eso invalidaba cualquier posibilidad de sorpresa.

El Betis, sin brillo, cierto, sí había conseguido un nuevo triunfo para certificar su pase a la eliminatoria siguiente. Ahora ya empiezan las expectativas sobre el rival definitivo, el cuadro de posibles eliminatorias y toda la parafernalia que dispara las ilusiones en cualquier competición europea. Está permitido soñar, pues, a pesar de que el camino haya sido tan gris hasta ahora. Punto aparte y a pensar en cosas mejores, ya con Isco y Lo Celso jugando juntos, claro que está permitido pensar en grande, faltaría más.