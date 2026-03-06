Betis Deportivo-Sevilla Atlético: Un derbi y ¿el último tren por la permanencia?

Cinco días después del derbi de las mayores llega un duelo crucial para los dos filiales (21:15), ¿y quizás el último tren para lograr la permanencia? Betis Deportivo y Sevilla Atlético siguen dejando escapar oportunidades y cada vez les queda menos para subirse al tren de la salvación.

Actualmente están a 10 y 11 puntos, respectivamente, del Real Murcia, que marca los puestos de permanencia, y eso que los murcianos tienen un partido menos disputado; y apenas restan 12 jornadas.

Se trata de dos equipos que se encuentran en la zona de descanso de la tabla y que, además, han tenido que cambiar de entrenador a lo largo del curso por diferentes motivos: Javi Medina, en el caso del Betis Deportivo, por los malos resultados; y el Sevilla Atlético, tras la salida de Jesús Galván al Mirandés, donde su paso fue efímero.

El Betis Deportivo, que por momentos mejoró con la llegada de Dani Fragoso, dejó de ser colista pero sigue anclado en el pozo. Encadena tres encuentros consecutivos sin ganar; después de dejar escapar un 0-2 ante el Nàstic de Tarragona, recibió dos goleadas consecutivas (1-4 ante el Villarreal B y 3-0 ante el Alcorcón). Y eso a pesar de contar en su plantilla con jugadores como Rodrigo Marina o Morante, futbolistas que ya saben lo que es ser convocados con el primer equipo de Pellegrini. Además, tendrán el refuerzo de un jugador de la casa que sabe lo que significan estos partidos, Pablo García, que bajará del primer equipo, donde no ha encontrado su sitio, para disputar el derbi.

Por su parte, el Sevilla Atlético, bajo el mando de Luci, acumula un balance de dos victorias, cinco empates y nueve derrotas. El filial rojiblanco está negado de cara al gol y es que en lo que va de 2026 solo ha marcado un tanto, en el último encuentro, gracias a Valentino Fattore, que en el tiempo de descuento permitió sumar un punto ante el Atlético de Madrid B. El equipo lleva nueve partidos consecutivos sin ganar y no conoce la victoria desde el pasado 21 de diciembre, ante el Atlético Sanluqueño. La plantilla se reforzó en el mercado de invierno con tres incorporaciones y ya contaba con jugadores de renombre como Alberto Flores, Iker Muñoz y los recién atados por la entidad, Nico Guillén y Edu Altozano.

El último derbi, disputado muy pronto, en la tercera jornada, fue para el Sevilla Atlético, que se impuso por la mínima gracias a un gol de Lulo Dasilva. Sin embargo, el último que se disputó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol cayó del lado verdiblanco, con un tanto de Marcos Fernández, actualmente cedido en el Ceuta. Este derbi vale más que tres puntos, no solo por la rivalidad histórica, sino porque quien pierda podría dejar escapar otra oportunidad para acercarse a la permanencia, mientras que quien gane podría coger impulso y seguir soñando con la salvación, que para ambos equipos se antoja muy complicada.