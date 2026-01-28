Betis y Feyenoord se unen en una bonita acción social

El Betis y el Feyenoord han aprovechado el encuentro de Europa League que disputarán este jueves para unir fuerzas en el ámbito de la acción social, poniendo en valor el compromiso de ambos clubes más allá del terreno de juego.

En la tarde de este miércoles se ha producido un emotivo encuentro protagonizado por Ryan, Fichaje Estrella de la Fundación Real Betis Balompié, dentro de un proyecto que busca dar esperanza y visibilidad a niños que atraviesan procesos de enfermedad grave, y Miguel Pereira, un pequeño aficionado del Feyenoord que padece la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Ambos niños han compartido experiencias en una tarde marcada por valores como la superación.

En el marco de esta visita institucional, representantes del club neerlandés acudieron ayer al ecohuerto del Betis, situado en la finca ecológica de Bioalverde, donde pudieron conocer de primera mano Forever Green, la plataforma de sostenibilidad del club verdiblanco que impulsa iniciativas medioambientales y sociales con impacto positivo.

El momento más simbólico llegará este jueves durante la previa del partido, cuando Ryan y Miguel se intercambiarán las camisetas de sus respectivos clubes y tendrán la oportunidad de presenciar el calentamiento de sus equipos sobre el césped. Posteriormente, disfrutarán juntos del encuentro desde la grada, convirtiéndose en los grandes protagonistas de una jornada que trasciende lo deportivo.

Miguel y Ryan, dos historias de superación

Miguel Pereira, padece Legg-Calvé- Perthes, una enfermedad también conocida como necrosis avascular idiopática de la cadera y que es un trastorno de la cadera infantil que se inicia por una interrupción del flujo sanguíneo a la cabeza del fémur. Debido a esta falta de flujo sanguíneo, el hueso muere y deja de crecer. Con el tiempo, la curación se produce mediante la infiltración de nuevos vasos sanguíneos en el hueso muerto y la eliminación del hueso necrótico, lo que provoca una pérdida de masa ósea y un debilitamiento de la cabeza femoral.

Por su parte, el Fichaje Estrella de la Fundación, Ryan López, padece diabetis tipo 1. A través de la figura de este niño de 7 años, el club verdiblando representa a miles de niños y niñas que cada día libran esta batalla silenciosa para derribar mitos sobre la diabetes tipo 1, sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, transmitir un mensaje de esperanza: que se puede vivir, crecer y soñar sin que la enfermedad sea un obstáculo insalvable.

Además, ambos clubes han compartido durante estos días sus respectivos modelos y proyectos de acción social, reforzando la idea de que el fútbol es una poderosa herramienta para generar impacto positivo en la sociedad.

Con esta iniciativa conjunta, Betis y Feyenoord demuestran que la Europa League también es un espacio para tender puentes, compartir valores y recordar que el verdadero triunfo está en las personas.