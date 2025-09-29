El Betis ganó en sus dos precedentes contra el Ludogorets

El ex bético Luiz Henrique, en un lance con Cicinho en el partido jugado en Bulgaria en la Europa League 2022-23.

El Betis, que este jueves visita al Ludogorets en la segunda jornada de la fase liga de la Europa League, ha ganado en los dos precedentes contra el vigente campeón de Bulgaria, ambos en la edición 2022-23 de esta misma competición.

Hace tres temporadas, el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini quedó emparejado con el Ludogorets en un grupo que lideró gracias a sus dos triunfos contra el conjunto búlgaro: 3-2 en Sevilla, donde marcaron Luiz Henrique, Joaquín y Canales e hicieron los tantos visitantes Despodov y Rick; y por la mínima en Razgrad, con gol de Fekir (0-1).

Además del Betis, otros cuatro equipos españoles han jugado, con pleno de victorias, en el Ludogorets Arena, el último de los cuales fue el Athletic Club, que ganó en noviembre pasado en esta misma fase de la Europa League por 1-2, un encuentro en el que Iñaki Williams y Serrano remontaron el gol inicial de Erick Marcus.

El Real Madrid también ganó allí por 1-2 en la Liga de Campeones 2014-15 (marcaron Cristiano Ronaldo, Benzema y el local Marcelinho), un año antes el Valencia goleó en la ida de los octavos de final de la Europa League (0-3, con tantos de Barragán, Fede Cartabia y Senderos) y el Espanyol se impuso por la mínima (Víctor Campuzano) en la fase de grupos de la Liga Europa 2019-20.