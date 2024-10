El Betis jugará el derbi con la equipación verde de la pasada campaña

El Betis anunció que jugará el derbi este domingo contra el Sevilla con la segunda equipación, completamente de verde, de la pasada campaña. A pesar de que históricamente no ha habido problemas en vestir de verdiblanco en Nervión (con calzonas que no sean blancas), el excesivo blanco en la espalda, pese a que los números son verdes, ha hecho que el ente competente no permita lucir al Betis su primera camiseta. La segunda, un azul muy claro que precisamente estrenó en Varsovia frente al Legia, o la tercera, que mezcla el negro con el amarillo fluorescente, habrían sido descartadas por el club, ya que podría haber jugado con ellas sin problemas, que se ha decantado por una equipación de la pasada campaña, con los patrocinadores actualizados, y lucirá completamente de verde.

LaLiga no le habría permitido dispuitar el duelo con la camiseta verdiblanca y las calzonas verdes como lo hizo en el Santiago Bernabéu, pero entonces se apuntó alguna posible confución cromática que el ente organizador del campeonato quiere evitar ahora.

Cabe recordar el derbi de la 2004-05, cuando Teixeira Vitienes retrasó el inicio del choque y obligó al club verdiblanco a buscar su segunda equipación. Recientemente en el famoso 3-5 fue de verde oscuro completamente, la campaña pasada jugó con el verde que lucirá este domingo y en en el duelo de la Europa League de la 2013-14 el equipo vistió de negro.

El modelo usado por la entidad paera realizar el anuncio ha sido Lo Celso, que no formó parte de la expedición que viajó a Polonia para no arriesgar por una contractura cara al derbi.