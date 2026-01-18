El Betis Juvenil DH golea y pasa a los octavos de final de la Copa del Rey

El equipo Juvenil División de Honor del Real Betis Balompié disputaba hoy la primera ronda (dieciseisavos de final) de la Copa del Rey Juvenil, uno de los torneos más prestigiosos en España en las categorías de cantera. Y lo hacía enfrentándose al CD Mensajero en la ciudad deportiva Rafael Gordillo. Se esperaba que los verdiblancos tuviesen cierto favoritismo, ya que su caminar en la liga es firme, aunque no tan destacado como en cursos anteriores, pero el repaso que le han dado al conjunto visitante en el día de hoy ha sido de órdago.

Los de Javier Barrero no tuvieron piedad desde el primer minuto y golearon a pesar de haber salido con un once sin muchas piezas clave que normalmente son titulares en los partidos importantes. Y es que han ido prácticamente a gol por cada diez minutos de partido. En el minuto 72 de partido anotaban el 7-0 y en el 90, el definitivo 9-0 para los verdiblancos que han mandado un claro mensaje en la competición.

Una gran variedad de goleadores

Los tantos de los futbolistas locales han sido de: Enzo Fierro en el minuto 22, Nikita en el 24, Miguel Romero en el 28, Mario Navarro en el 52, Nikita en el 65, Mario navarro en el 68, Fran Batán en el 72 y Rafa Oya en el 85 y en el 90 para poner el 9-0 definitivo. Gran resultado para la cantera verdiblanca que espera hacer grandes cosas este curso con su equipo juvenil, que tiene muy buena pinta a pesar de la promoción de algunos jugadores al Betis Deportivo, y más recientemente su entrenador durante los últimos tiempos, Dani Fragoso.

Teniendo en cuenta que ya se conoce el cuadro, la hoja de ruta de la Copa del Rey Juvenil es la siguiente: el 28 de enero jugarán los octavos de final ante el Granada, uno de sus máximos rivales en el día a día en la competición liguera. Los cuartos se jugarán el 11 de febrero. La Final Four, por su parte, se desarrollará entre el 11 y el 14 de marzo.