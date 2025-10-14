El Betis lanza su 'Semana Betis' en Los Ángeles con el apoyo de Circle K

El Betis ha inaugurado con éxito la primera Semana Betis de la temporada en la ciudad de Los Ángeles, como parte de su estrategia de expansión de marca a nivel internacional. Esta iniciativa, que ya va por su tercer año, se desarrolló durante cuatro días con el respaldo de la cadena internacional de tiendas de conveniencia Circle K, y estuvo centrada en actividades dirigidas a los aficionados.

Las acciones se llevaron a cabo en lugares emblemáticos como Venice Beach y Santa Mónica, además de en distintos puntos de venta de Circle K, donde se organizaron activaciones conjuntas y grabaciones promocionales.

Uno de los principales focos del programa fue el Betis Campus en Riverside, un campamento de tres días que reunió a más de 100 niños en seis sesiones de entrenamiento, promoviendo la práctica deportiva y los valores del Club verdiblanco.

En el marco del compromiso del Betis con la sostenibilidad, y bajo el paraguas de su iniciativa medioambiental Forever Green, se realizó una charla educativa sobre el desperdicio de alimentos. Al finalizar, los asistentes recibieron códigos de descuento para utilizar en tiendas Circle K y en la aplicación Too Good To Go, fomentando así hábitos de consumo responsables.

Con esta acción, el Real Betis refuerza su presencia en Estados Unidos y continúa su camino hacia la internacionalización, llevando su identidad, valores y compromiso social más allá de las fronteras españolas.