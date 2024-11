Betis: Pablo García, líder de la lista de canteranos internacionales

SEVILLA/Como no puede ser de otra forma, en el parón de selecciones quienes cobran protagonismo son aquellos futbolistas que se marchan con sus combinados internacionales con el ilusionante objetivo de portar en el pecho y defender con el máximo esfuerzo posible el escudo de su país. Con el primer equipo del Betis son cinco los nombres que se han marchado en esta ventana internacional (Abde, Lo Celso, Cardoso, Rui Silva y Ricardo Rodríguez) y tendrán un calendario comprimido en cinco días con dos duelos. Dentro de las categorías inferiores del conjunto heliopolitano son otros cinco los chicos que han sido citados por sus países para hacer el mismo trabajo: Pablo García y Manu González con España, Elyaz Zidane con Francia, Ziyad Baha con Marruecos y Fedir Tkachenko con Ucrania.

De todos ellos, el máximo exponente es Pablo García. No por ningún motivo en especial, sino porque es el que más participación ha tenido con Pellegrini (sobre todo en la pretemporada de este curso). La llamada del extremo diestro con la Sub-19 de José Lana responde a un rendimiento bastante bueno que ha ido teniendo durante este curso, aunque de seguro que también es una decisión en la que ha tenido mucho peso la ingente cantidad de goles que anotó el curso pasado (43). De hecho llama mucho la atención que después de ser un fijo en la Sub-16 y la Sub-17, haya pasado un año y medio desde su última participación con la selección a pesar de la astronómica temporada que hizo el año pasado.

Pablo García jugando en las categorías inferiores de España / R.G.

Una renovación que está al caer

Sus buenas actuaciones con el primer equipo en la pretemporada llamaron mucho la atención, no sólo del Betis. A día de hoy está centrado en ayudar al Betis Deportivo en Primera RFEF (donde están haciendo una temporada de ensueño liderando el Grupo II) y también al Juvenil División de Honor de Dani Fragoso en la UEFA Youth League. Es cierto que debido a la competencia y la adaptación a una categoría muy exigente, aún no ha anotado en los 10 partidos que lleva con los de Arzu, pero sí ha sido capaz de meter tres goles y dar dos asistencias en la competición europea con el equipo Sub-19. Además, el pletórico estado de forma de Souleymane Faye tampoco le está ayudando mucho a nivel particular (con la afortunada competencia para el equipo que ello conlleva).

Su renovación se encuentra en estos momentos paralizada, pero no lejos de producirse. No hay problemas económicos, evidentemente. Tampoco de otro tipo. Pero ahora mismo se está tratando de buscar la mejor opción deportiva para un chico que tiene una ambición desmedida y que está 100% focalizado en su sueño. El poder tener cierta continuidad en el trabajo con Pellegrini, clave.

Elyaz Zidane, central del primer equipo juvenil verdiblanco. / RBB

Una cantera con muchos nombres propios

Manu González ya viene de tener protagonismo con la Sub-17 durante este año y se está erigiendo como un guardameta con bastante futuro. En esta temporada ha jugado ocho partidos en total en los que ha encajado tan sólo seis tantos. En este parón tendrá la oportunidad de lucirse en España Sub-19. En el caso de Elyaz Zidane hay que hablar de la Selección Francesa Sub-20. A sus 18 años esta temporada sólo ha jugado 3 partidos con el Betis Deportivo, pero tiene un futuro más que interesante y unas condiciones que, cómo no, le vienen de familia en este deporte. Un trabajo más largo tendrá Ziyad Baha que ha sido citado por la selección de Marruecos Sub-17 para participar en el African Cup U17 TotalEnergies 2025 Qualifers entre el 8 y el 24 de este mismo mes.

Por último, el portero ucraniano Fedir Tkachenko que juega en el Betis Juvenil Liga Nacional ha sido citado por la Sub-17 de su país para jugar dos amistosos ante Croacia.