El Betis Deportivo saca el modo apisonadora ante el Alcoyano (4-0)

SEVILLA/Una apisonadora, esa es la mejor forma de definir al Betis Deportivo. El líder del Grupo II de Primera RFEF no fallaba en su cita con la responsabilidad de mantener el puesto ante un equipo complicado como era el Alcoyano de Vicente Parras. Victoria de muchísimo peso y con solvencia en un partido que destacó por el fulgurante inicio de los de Arzu. Comenzaba el partido con un emotivo minuto de silencio en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en memoria de los adectados por la DANA en Valencia, un hecho que coge muy de cerca a los integrantes del CD Alcoyano (que de hecho tienen un partido menos por este motivo). Además también con algo muy habitual esta temporada, el líder de Primera RFEF exhibiendo su capacidad ofensiva desde el primer minuto. No había dado tiempo siquiera a colocar los ordenadores cuando Ismael Barea ya había anotado tras una serie de rebotes el tanto que abría el marcador en favor de los locales. No quedó ahí el buen rendimiento inicial del equipo verdiblanco. Rozando por segundos el minuto 16, una triangulación maravillosa de Souleymane Faye y Jesús Rodríguez en la esquina diestra del área visitante terminaba con un pase de la muerte para que Carlos Reina doblase la distancia en el marcador.

No pasaba demasiados apuros el conjunto local. Cedió por momentos la posesión de la pelota durante los segundos 15 minutos del primer tiempo pero los de Alcoy no conseguían incomodar demasiado a Guilherme. De hecho, la primera ocasión importante llega por un regalo en el centro del campo bético y que terminó con Mario Losada, delantero alicantino, mandando el balón a la madera.

Minuto de silencio de Betis y Alcoyano en memoria de los afectados por la DANA / Manu Colchón

Un estilo muy marcado en un filial con mucha calidad

Habló el entrenador en el descanso y viendo cómo salió el equipo al terreno de juego en la segunda mitad, parece meridianamente claro lo que le pidió a sus futblistas. Hambre, actitud y ganas de seguir aumentando la renta en el marcador. Y así ocurrió. Los jugadores del filial salieron de nuevo presionando muy arriba, robando balones interesantes en campo rival y mostrando mucha ambición. La necesaria para ser líderes de esta categoría. Tuvo varias oportunidades al salir del túnel de vestuarios como una falta de Reina, una ocasión de Jesús Rodríguez en un uno contra uno y un tiro desde fuera del área de Marcos Fernández, pero tuvo que ser el máximo goleador del equipo, Souleymane Faye, el que con un regate precioso al portero rival el que marcase a placer el tercer tanto del partido. El senegalés lleva ya seis tantos en la competición erigiéndose como el máximo goleador del equipo.

Pero todavía quedaba alguien por unirse a la fiesta. Alguien que estaba haciendo un grandísimo partido pero que no había terminado de encontrar la puntería necesaria. Jesús Rodríguez, en un nuevo balón a la espalda de la defensa que ganaba por velocidad, definía con mucha tranquilidar para elevar a cuatro goles la distancia en el marcador.

Los jugadores del Betis Deportivo celebran el gol de Jesús Rodríguez / Manu Colchón

La importancia del valor de grupo

Son muchos los jugadores que se pueden destacar en este equipo y que, en determinadas circunstancias, podrían dar el salto incluso al primer equipo, pero la verdadera clave de este Betis Deportivo está en la importancia del colectivo. Todos aprietan, todos corren, nadie negocia una carrera y siempre quieren más. La ambición de buscar siempre más.

Se pone con 23 puntos, líder en solitario de una categoría tan complicada como la Primera RFEF y con unas estadísticas bastante reseñables. Un total de 19 goles a favor, un partido perdido y una racha impresionante de 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Es algo extraordinario, que no es usual siendo el primer año en la tercera categoría del fútbol nacional (tras una travesía de algunas temporadas por otras categorías) y con una edad media tan precoz en sus filas. Los sueños, sueños son, pero ahí está el del ascenso.

Celebración del filial verdiblanco en uno de los goles / Manu Colchón

Félix Garreta, un espectador de lujo

Se sentó en el palco del campo 1 de la ciudad deportiva junto al secretario técnico de la entidad, Álvaro Ladrón de Guevara, pero en la previa del partido estuvo en el vestuario con sus compañeros y también en el césped junto a otros como Ángel Ortiz (que fue convocado con el primer equipo ante el Celje y no ha jugado por una serie de molestias físicas) y Pablo Busto (citado por Pellegrini para el choque ante el Celta de Vigo). El estado de salud del chico es cada vez mejor y las últimas noticias oficiales hablan de un futuro reconocimiento médico para determinar el camino a seguir con lo que se espera sea una vuelta a los terrenos de juego.