Betis - Las Palmas: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de la jornada 27 de LaLiga

SEVILLA/Pocos partidos más importantes hay en la cabeza de Manuel Pellegrini que el siguiente. Siempre lo viene diciendo, que el próximo partido es el más importante, en el que debe salir con el mejor equipo posible y después del mismo, ya se pensará en el siguiente. Esto, en dinámica europea con partidos los jueves y domingos, cobra aún más importancia si cabe. El duelo entre la UD Las Palmas y el Real Betis Balompié este domingo en el Benito Villamarín debe servir a los verdiblancos para afianzar de forma definitiva la sexta plaza, que está al acecho de muchos equipos pero que después de tres victorias consecutivas en liga, ha conseguido asaltar el combinado hispalense. Además, el sabor agrio que dejó el partido europeo ante el Vitoria Guimaraes obliga también a la afición a volver a dar lo mejor de sí un día más para que el traje con el que viajen el próximo miércoles a Portugal sea de otro color.

Con algunos cambios en el once asegurados, Manuel Pellegrini ya sabe que no podrá contar con Chimy Ávila por acumulación de tarjetas amarillas, Marc Roca y Lo Celso por lesión y tampoco con dos que siguen en su puesta a punto, William Carvalho ni Héctor Bellerín (a no ser que tenga una decisión de última hora con el catalán que cambie el discurso).

Pellegrini da instrucciones a sus jugadores ante el rival Maga. / Antonio Pizarro

A qué hora y cuándo es el Betis - UD Las Palmas de LaLiga

El partido entre el equipo verdiblanco y el amarillo será este domingo día 9 de marzo de 2025 a partir de las 18:30 horas en el Estadio Benito Villamarín. Las previsiones meteorológicas para este día son bastante negativas en estos momentos. Hasta aproximadamente la conclusión de la primera mitad en Heliópolis, se esperan lluvias que podrían mermar la asistencia al campo y, por tanto, el ambiente que se vivirá en la casa de los béticos. Un ambiente que ya se demostró en el aspecto positivo ante el Madrid y en el negativo ante el Vitoria, cómo puede llegar a influir en un resultado.

¿Dónde ver por TV en directo el Betis - Madrid?

El choque se podrá seguir por televisión a través de Movistar +, LaLiga TV y LaLiga TV 2. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Villamarín y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

Isco felicita a Bakambu tras el gol del congoleño. / Antonio Pizarro

Cómo llegan ambos equipos a la jornada número 27

En la competición liguera, el conjunto del Ingeniero llega en la mejor forma posible. Con tres victorias en los tres últimos partidos, unas sensaciones inmejorables después de la exhibición ante el Real Madrid y con la sensación de poder ante cualquier equipo si se ponen el traje de faena como el pasado fin de semana. Lo que pasa es que luego llega Europa, como el día jueves ante los lusos, y las sensaciones se desploman por completo, sobre todo a nivel defensivo.

Un empate ante el colista y otras cuatro derrotas anteriores es el pobre balance en los últimos cinco encuentros del equipo de Diego Martínez, que llega en un estado de forma bastante bajo, también con ausencias destacadas e importantes, pero con la motivación de que el Villamarín sea esa primera piedra de cambio en la dinámica.