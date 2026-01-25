El Betis, a recuperar la creatividad ante el Alavés

Antony hace indicaciones a sus compañeros en una sesión preparatoria de los de Heliópolis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

La derrota del Betis en Salónica ante el PAOK supuso un freno importante al subidón que dejó el triunfo liguero ante el Villarreal en La Cartuja. Los verdiblancos cosecharon en Grecia el primer revés del curso en la Europa League y se jugarán el próximo jueves ante el Feyenoord, al calor de su hinchada, la clasificación para los octavos de final sin tener que jugar el play off.

Pero antes tienen los verdiblancos la importante cita de esta noche en Vitoria ante el Alavés de cara a la lucha por los puestos europeos, pues si ganan recuperarán la quinta plaza tras la derrota del Espanyol en Mestalla (3-2). Así, como muchas veces indica Manuel Pellegrini en sus ruedas de prensa, el partido más importante siempre es el siguiente y en Mendizorroza tiene el cuadro de La Palmera una exigente prueba, pues a pesar de que el Alavés se encuentra en zona de descenso, siendo decimoctavo, en su casa es un rival muy complicado de batir.

Pellegrini confía en que su equipo tenga más lucidez en ataque en Vitoria sin perder fortaleza a nivel defensivo

De cara a este compromiso, el técnico chileno tiene las bajas de Isco, Junior, Bellerín, Amrabat, Cucho, Riquelme, Ruibal y Lo Celso, mientras que podrá contar con Antony y Ricardo Rodríguez. Así el posible monce inicial de los de Heliópolis estaría formado por Álvaro Valles en la portería, Ángel Ortiz, Bartra, Natan y Valentín Gómez en defensa, con Marc Roca y Deossa en el doble pivote. Antony, Fornals y Abde estarían en la mediapunta y Bakambu probablemente actúe como referente en la punta del ataque.

El cuadro de Coudet ha logrado 15 de los 19 puntos que suma en sus partidos jugando ante sus aficionados

El Betis tendrá delante a un Alavés que busca reaccionar. El conjunto babazorro, que marca la zona de descenso tras sumar sólo uno de los últimos quince puntos en juego, afronta por primera vez un partido desde la zona baja, pero regresa a su estadio, donde se siente más cómodo al calor de su adición. Y es que el conjunto vitoriano suma siete derrotas en nueve jornadas, pero 15 de los 19 puntos que tiene en su casillero los ha logrado en su feudo, factor a tener en cuenta por un Betis que tendrá que salir muy intenso y concentrado.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

La ausencia del delantero Lucas Boyé en varias fases de los últimos choques ha sido clave, regresando ahora para este partido ante los verdiblancos para el que el Chacho Coudet cuenta con la ausencia de Denis Suárez por molestias, además de Facundo Garcés, Nikola Maras, Moussa Diarra y Mariano Díaz. Tendrá que vigilar el Betis con especial atención a Carlos Vicente, un extremo diestro que sigue rindiendo a un muy buen nivel otra campaña más y que en la recta final de mercado ha despertado el interés de clubes como el Birmingham City y el Ajax.

Así se presente este choque para un Betis que deberá recuperar la creatividad ofensiva con el balón que no tuvo ante el PAOK para intentar salir victorioso de Mendizorroza.