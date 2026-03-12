El Betis remontó una de las cuatro eliminatorias europeas en las que perdió la ida fuera

El Betis, que este jueves ha caído por la mínima (1-0) con el Panathinaikos en Atenas la ida de los octavos de final de la Liga Europa, sólo ha remontado en su andadura europea una de las cuatro eliminatorias en las que disputó la vuelta en Sevilla tras perder el primer encuentro.

En la primera ronda de la edición 1998-99 de la Copa de la UEFA, el Betis perdió la ida en Dinamarca contra el Vejle, con gol de Graulund, pero se clasificó al golear a por 5-0 a los escandinavos en Sevilla, gracias a un triplete de Iván Pérez y a sendos goles de Finidi y Gálvez.

El equipo adiestrado por Javier Clemente avanzó esa temporada hasta los octavos de final, en los que perdió por 4-1 en Bolonia (con goles de Fontolan -2-, Kolyvanov, Luciano y el bético Benjamín) y obtuvo una insuficiente victoria por 1-0, con tanto de Oli, en el Benito Villamarín.

La primera vez que el Betis se vio en la tesitura de remontar en casa fue en el octavo de la campaña 1995/96 contra el Girondins, cuando perdió 2-0 en Burdeos (marcaron Dutuel y Croci) y ganó por 2-1 en Sevilla, donde Alexis y Stosic remontaron el gol inicial de Zidane.

También en los octavos de final de esta misma Liga Europa, hace tres años, el Manchester United eliminó a los verdiblancos tras perder los dos partidos: 4-1 en Old Trafford, donde marcaron Rashford, Antony, Bruno Fernandes, Weghorst y el visitante Ayoze, y 0-1 en la vuelta, con otro gol de Rashford.