SEVILLA/Un aspecto que está caracterizando al Real Betis las últimas ventanas de fichajes es que se está convirtiendo en un equipo que es capaz de sacar la mejor versión de algunos jugadores muy criticados, a los que consideraban desahuciados y que recibían constantes burlas o descalificaciones en redes sociales hasta el punto de catalogarlos como jugadores que 'venían de vuelta' por muchos. En el caso de otros, también han encontrado el ecosistema perfecto para volver a ser quienes un día fueron. Y es que el Betis de los renacidos tiene ahora mismo en sus filas a tres grandes admiradores de Leonardo DiCaprio.

Como el de California en 2016, el equipo de Pellegrini cuenta con tres actores principales que le han cogido el gusto a eso de renacer con el escudo de las trece barras en el pecho. Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y ahora en última instancia, Antony Matheus dos Santos. Los tres vieron en el equipo de Heliópolis el lugar perfecto en el que relanzar sus respectivas carreras después de no encontrarse en sus anteriores equipos y sobre todo, en el caso de Isco, tras una dura travesía por el desierto.

Isco, autor del primer gol del encuentro. / Juan Carlos Muñoz

Isco, un enamorado del Betis y un rendimiento estratosférico

“Lo que se siente en el Betis es impresionante. Es como si te atraparan. Como si fueras bético desde pequeño. Estoy feliz, pasando por uno de los mejores momentos de mi vida, disfrutando como un niño chico”, comentaba en un documental de Netflix el de Arroyo de la Miel. Aunque empezó con buenas sensaciones y con algún que otro golazo en algún partido importante con el Sevilla FC, su salida se dio de una de las peores formas posibles, con cierta polémica, y para colmo tuvo que hacer frente a una dura travesía sin equipo durante muchos meses, entrenando sólo, recibiendo alguna que otra oferta poco interesante para seguir jugando.

Cuando el conjunto heliopolitano se cruzó en su camino, no dudó un instante. Al principio algunos estaban en contra de su fichaje por su pasado en el eterno rival. A otros les encantaba la idea de que pudiese sentir cierta revancha. Muchos no confiaron en su estado físico. Pero lo que sucedió desde su debut quedará para el recuerdo. Un rendimiento sublime, récord de MVP en LaLiga y la espina de no ir a la Eurocopa por la lesión en Gran Canaria. Isco, renació.

Lo Celso

Lo Celso y Antony encontraron confianza

El rendimiento del argentino desde que llegó este verano procedente del Tottenham está más que valorado. Máximo goleador del equipo en todas las competiciones, líder durante un gran tramo de la temporada, y para reflejo, sus datos generales: ha anotado los mismos goles con el Betis que con el resto de equipos que ha jugado (24 y 24). Ahora ha tenido la mala fortuna de volver a lesionarse, el aspecto que sin duda más le está lastrando este curso junto a la incompatibilidad aparente con Isco en el esquema del chileno en estas últimas semanas. Lo Celso, renació.

Y luego está lo de Antony. Su cara de felicidad, su amabilidad y humildad a la hora de atender a los aficionados y sus palabras sobre lo que siente por el club bético, lo delatan. Tres goles en cuatro partidos con el combinado de Manuel Pellegrini, un futbolista nuevo respecto a lo que se venía viendo en el Manchester United, con un fútbol alegre, atrevido, vertical y a la misma vez, muy sencillo. ¿La clave? Lo mismo que para Isco y Lo Celso, ese ecosistema en la entidad que le hace "volver a ser feliz para poder rendir bien y que todo salga natural". Antony, de momento, ha renacido.