El Betis saca una camiseta homenaje con los nombres de los pueblos de Sevilla

Debut con sabor agridulce del Real Betis Balompié en la competición liguera 2025/26 con el empate ante el Elche en el Martínez Valero. La realidad es que el equipo verdiblanco todavía tiene muchos aspectos que mejorar y sobre todo tiene que hacer bastante trabajo en el mercado de fichajes para terminar de configurar la plantilla más competitiva posible. Pero mientras, en la entidad heliopolitana van dejando detalles, como siempre, del cariño que le ponen a todo lo que hacen y en este caso, ha sido a través de una camiseta muy especial. Es la que utilizaron los futbolistas antes y después del partido inaugural, con un claro homenaje a los pueblos se Sevilla.

Se trata de la camiseta prepartido y está diseñada con un estilo callejero, con los nombres de todos los pueblos de la provincia escritos a lo largo de la prenda, con una tipografía que simula un graffiti.

La identidad, la clave del diseño

La prenda ha tenido una gran impacto en redes sociales y muchos ya han decidido comprarla tanto en la web, como en los próximos días en la tienda oficial del Real Betis Balompié. Su precio es de 54,95 euros, aunque los abonados y socios del programa Soy Bético pueden adquirirla con descuento por 49,46 euros.

Como siempre suelen hacer en La Palmera, se refuerza el vínculo con sus aficionados, sobre todo los de la provincia de Sevilla, quienes van a tener que alterar en gran medida su forma de vivir los días que su equipo juega en casa con esa nueva forma de traslado a La Cartuja, que comienza precisamente esta semana.