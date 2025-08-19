El Elche tuvo el balón el doble que el Betis

Medio siglo llevaba el Elche sin ganar un partido inaugural en Primera División y hubo de llegar un dadivoso Betis para que estuviese a punto de romper la racha. La sensación que deja este primer partido es la de que el Betis se ha dejado dos puntos en los sumideros de la Liga ante un rival recién ascendido, pero que se adueñó de la pelota de campana a campana. Lo que le ha imprimido Eder Sarabia al Elche es una copia bien asimilada de su tiempo con Setién y la verdad es que no se recordaba un partido en el que el Betis tuviese tan poca posesión del cuero.

Pero era un fútbol inocuo el de los ilicitanos y al Betis le bastaba con un contragolpe para dejar el partido prácticamente sentenciado. A pesar de adueñarse de la pelota, el gol de Ruibal tras primoroso pase vertical de Riquelme se antojaba suficiente a pesar de lo mucho que quedaba de partido. El propio Ruibal pudo aumentar la ventaja y no digamos la oportunidad errada por Cucho Hernández en la segunda mitad.

Y cuando el triunfo parecía asegurado, una de esas concesiones en defensa que podrían recibir el calificativo de Made in Betis le sirvió a Valera para llevar las tablas al electrónico. Bonita oportunidad perdida por el Betis de empezar la competición con tres puntos. Y como lo que no tiene remedio deja de ser un problema no queda otra que acordarse de Isco, por lo menos para que el contrario no alcance el 70 por ciento de posesión.