Ligeras subidas

La ventana
Luis Carlos Peris
El tiempo lo multiplicará
Los principales índices europeos cerraron subiendo ligeramente en su mayoría. El Íbex 35 cerró con un aumento del 0,7%, el Euro Stoxx 50 subió un 0,88% y el DAX alemán, un 0,8%.
En España, el Íbex 35 subió en línea con el resto de las bolsas europeas. Los avances estuvieron concentrados en el sector bancario con subidas de un 1% de media, el mayor contribuyente fue IAG, con un ascenso del 2,9% seguido de BBVA con un repunte del 2,4%. En la parte negativa, destacamos la caída de Naturgy de un 6%, tras la venta de Blackrock de un 7,1% de su posición.
Las bolsas europeas subieron el jueves, mientras los inversores asimilaban la última bajada de tipos de la Reserva Federal de EEUU y la decisión del banco central suizo de mantener los tipos. En el Eurostoxx 50 las subidas las marcaron BASF (+3,2%), Pernod Ricard (+2,9%) y Siemens (+2,8%). Las caídas más notables fueron de Deutsche Boerse (–2,1%) y Stellantis (–1,4%).
En EEUU, la jornada fue negativa, contagiada por el discurso de Powell donde se estiman menos descensos de tipos de los previstos en 2026, algo que ha afectado al sector tecnológico.
