Chimy Ávila clama al vestuario: "Venimos de varios partidos pidiendo perdón"

SEVILLA/Desde que el Betis se fuese al anterior parón de selecciones con la derrota ante Legia y Sevilla y en los siete partidos en los que no cosechó una sola derrota, Chimy Ávila viene siendo de lo mejor en ataque del conjunto verdiblanco. Ya no por las veces que se ponga de cara a gol o por las ocasiones que termina materializando sino por esa energía distinta que desprende a la hora de querer luchar, pelear, presionar arriba para incomodar al rival y querer hacer daño. Con el del sábado en Mestalla ya son tres los tantos que acumula en partidos oficiales el de Rosario (Valencia, Osasuna y Kryvbas), pero en este caso su puntería desde fuera del área no le sirvió a los de Manuel Pellegrini para poder sobreponerse al duro mazazo que fueron esos tres goles en seis minutos de los de Baraja.

Una desconexión que debe generar mucha autocrítica nuevamente dentro del club, en el cuerpo técnico por la alineación y el planteamiento y sobre todo en los propios futbolistas que fueron los que estaban en el terreno de juego en ese momento y dieron la imagen deficiente en Valencia. Y es que por aquí van los tiros de las declaraciones del delantero bético en los medios del club tras la conclusión del choque, apuntando directamente a la plantilla.

El Chimy Ávila es felicitado por Lo Celso tras marcar. / E.P.

Un descuido cuesta el partido

"No, la verdad es que no me había pasado nunca, pero bueno, como nos dijo el míster, un descuido de diez minutos te cuesta un partido. Después, un campo como este, con lo que se jugaban ellos, lo personal, lo sentimental, todo lo que se jugaba en Valencia, poder convertir un gol iba a ser muy complicado. Y ellos, a cambio, aprovecharon el descuido nuestro, esos diez minutos de la segunda parte inicial y aprovecharon y bueno, supieron cerrar esta apuesta", comenzó exponiendo.

Un arrebato del Valencia que pilló al sudamericano preparándose para entrar al campo junto a Lo Celso: "No es que me quiero lavar las manos ni nada, me agarrás como anudadado porque justo cuando estamos por entrar con Lo Celso vienen los dos goles seguidos y nos agarra así como desconcertados y tratamos luego de escoger el balón con él y tirar el equipo para adelante, pero bueno, ya sabes que un rival como este, donde te convierte un gol, te puede ser difícil volver a poder marcarle a eso".

Chimy Ávila intenta una jugada por el centro del ataque. / José Ángel García

Toca mirarse en el vestuario

Fue directo el delantero apuntando a que son los jugadores los que deben darse cuenta de los errores independientemente de los fallos que les diga el entrenador: "Bueno, todos lo dicen, hay que pasar página, pero antes de pasar página hay que corregir y volver a leer la página a ver qué lo que está bien y qué lo que está mal. La verdad que el míster ya nos dirá lo que hemos hecho mal, pero nosotros creo que todos los jugadores que estamos dentro del campo somos suficientemente adultos para darnos cuenta de qué es lo que hicimos mal, qué es lo que tenemos que corregir, más allá que el míster ponga unos 11 tenemos que ser los 30, lo que seamos todos iguales y no decir fue culpa del míster, no, acá la culpa de todo, el Betis es una familia, somos todo uno y el míster nos corregirá y trabajaremos en eso".

Por último, lanzó otro mensaje a la afición: "Ya venimos de varios partidos pidiendo perdón. Es momento de actuar y tratar de captar lo que nos pide el mister. Dejar de pedir perdón y enfocarnos en lo nuestro, usando las herramientas que nos da el míster para poder trabajar".