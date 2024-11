Betis: Del debut de Carlos Guirao al precio de su opción de compra

SEVILLA/Pocas personas habrá más felices que Carlos Guirao en todo el seno del Real Betis Balompié. El joven cedido por el Leganés hasta final de temporada debutó en la tarde del sábado en Mestalla como titular en LaLiga. Un paso importantísimo en su carrera deportiva que viene buscando con muchísimo trabajo desde hace muchos años. Un chico que quien lo haya seguido en el día a día con el Betis Deportivo de Arzu habrá podido comprobar que es muy trabajador, profesional, con una capacidad física importante y sobre todo con unas condiciones buenísimas para ejercer de pivote. De hecho, se llevó una muy buena crítica a pesar del papelón del equipo en defensa en la dura derrota sufrida. Equilibrio, dureza en el corte, regates y destellos de calidad... Un gran debut opacado por el resultado.

De seguro que a día de hoy no se arrepiente de la decisión que tomó a finales del mercado de verano. En un Leganés que no le prometía minutos, buscó una salida. Atlético de Madrid y Real Madrid, dos canteras de altísimo nivel en España, estuvieron detrás de él durante muchísimo tiempo pero en cuanto le llegó el interés del conjunto de las trece barras no dudó. El trabajo en caoba que se está haciendo en la parte de cantera del combinado verdiblanco ha llegado a todo el panorama nacional, y más, con el que es a día de hoy el mejor filial de España.

Un millón a ejercer hasta final de curso

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, el Real Betis Balompié dispone de una opción de compra sobre los derechos del futbolista a ejercer hasta final de temporada. Esa opción de compra es de una cifra cercana al millón de euros. Una cifra que puede parecer alta para un jugador que está dando sus primeros coletazos en la élite, pero será él y su rendimiento los que marquen la justicia sobre ese precio a final de curso.

De hecho, como también ha podido conocer este periódico, las constantes y buenas actuaciones de Carlos Guirao con el filial verdiblanco le están abriendo muchas puertas y ha habido muchas llamadas de equipos de Primera División preguntando por la situación del futbolista. ¿La respuesta? La sartén por el mango hasta final de curso la tiene el Betis con esa opción de compra. Ya a día de hoy Miguel Calzado y sus compañeros en la secretaría técnica del club tienen la voluntad de ejercer esa opción de compra más pronto que tarde, pero también se transmite que no hay ningún tipo de prisa. Es una cifra de dinero importante y será la capacidad del chico de asentarse en la élite lo que marque la celeridad de la entidad con su situación.

Carlos Guirao en un entrenamiento con el Betis Deportivo / Real Betis

Una más del proyecto cantera

A la hora de reestructurar la situación económica, la cantera y las plusvalías completas que generan se compone como uno de los tres pilares del plan de futuro del club. Lo que ocurrió con Mateo en El Sadar o Carlos en Mestalla no será la primera vez que se vea. La apuesta de la entidad por el filial es clara, y para muestra, los 30 millones que se invirtieron en la nueva ciudad deportiva.

El jugador tuvo claro que quería venir al Betis desde el primer momento en el que contactaron con él a final de mercado de verano. De hecho, así mismo lo confirmó en una entrevista con los compañeros de los medios de comunicación del club: "Yo sabía que no iba a tener minutos allí en el Leganés y a última hora del mercado pues me llegó la llamada del Betis y no pude decir que no... Cuando te llama un equipo como el Betis tienes que decir que sí obligatoriamente". "Los compañeros me acogieron muy bien, son todos muy majos, todos tienen un gran talento y la verdad es que ha sido muy fácil adaptarme a este equipo", añadió.

Además el propio jugador tiene muy claro lo que puede aportar en el terreno de juego, equilibrio y salida de balón: "Puedo aportar en la salida de balón del equipo y también mucho equilibrio, pero sobre todo buen ambiente dentro del vestuario y compañerismo".