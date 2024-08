Betis: Ventaja para Juanmi, oportunidad para Chimy Ávila

SEVILLA/El Real Betis Balompié se desplazará en la tarde de este miércoles a La Línea de la Concepción para disputar su quinto amistoso de la pretemporada ante el Cádiz CF. Encuentro, sin duda, en el que hay que revisar muchos aspectos tácticos del equipo de Manuel Pellegrini y ver su avance y evolución de cara al debut liguero que se producirá en poco más de una semana ante el Girona FC en el Benito Villamarín. Uno de esos focos de atención radica en la zona ofensiva del equipo bético, donde al margen de la orfandad que hay en la posición del delantero centro, la batalla está servida entre cuatro jugadores, aunque solo dos de ellos ya han empezado a jugar sus cartas. Juanmi y Chimy Ávila se encuentran en plena pelea por la titularidad en LaLiga.

La realidad es que, de momento, ninguno de ellos dos han rendido en la zona más adelantada del terreno de juego, al contrario que Ayoze Pérez, quien ya ha jugado en esa posición con el técnico chileno y será, en caso de que haya que parchear la no llegada de un 'nueve', quien ocupe plaza en el frente del ataque si así lo permite su estado físico y su adaptación, ya que sólo acumula un entrenamiento en Marbella. Algo que, al menos para los primeros envites, sirve para dejar vía libre al argentino y al malagueño en su particular competencia por el flanco zurdo.

Manuel Pellegrini apostó, y Juanmi demostró

El de Coín únicamente ha sido titular esta pretemporada ante el Liverpool, pero jugó una sola parte. Por su parte, Chimy Ávila acumula dos titularidades seguidas y en situaciones de trascendencia: ante todo un Manchester United en el cierre de la gira americana, y en el partido de presentación ante la afición en el Villamarín ante el Al-Ittihad, donde se vio la clara intención del Ingeniero por sacar el once más titular posible. En este último, ver cuál era la apuesta del entrenador era importante. Pellegrini apostó por el argentino, pero el de Rosario no está teniendo suerte de cara a portería y su perfil a pierna natural no es tan beneficioso para el esquema.

En plena segunda parte ante los de Ramón Planes, Juanmi entraba en el terreno de juego para hacer unos muy buenos minutos en ataque, y responder a su suplencia con un buen gol. El trabajo es bastante parecido en ambos: trabajo defensivo, compromiso, asociación en tres-cuartos... Pero hay dos aspectos en los que, de momento, el andaluz vence al Chimy: de cara a portería y en el caudal ofensivo creado. Las oportunidades están para aprovecharlas, y Juanmi lo hizo.

El fichaje deseado, y otro necesario

Que Juanmi volviese a ser el mismo de cara a portería que aquel épico año 2022 parece una quimera, pero es el deseo de todo el beticismo. Un futbolista que se desmarca como nadie, junto a Isco, Ayoze y Fornals, motiva mucho a los de La Palmera. Además, se compone como uno de los pesos pesados del vestuario y ese respeto ya se hace notar. Para ejemplo, Ez Abde, que le cedió el dorsal número 7 para el duelo ante los saudíes mientras está en los Juegos Olímpicos, y quién sabe si de forma definitiva. Venía portando el 20 durante toda la pretemporada.

Pero hay un aspecto que preocupa, y mucho. Casi con total seguridad, el Betis no va a tener cubierta la posición más importante del equipo y la que más ha sufrido en este mercado estival. Se marcharon Borja Iglesias y Willian José, Bakambu está lesionado, y al aeropuerto de Sevilla no ha llegado nadie que asegure los más de 80 goles que han anotado en su estancia estos futbolistas que han dejado la entidad. Sin duda, es una planificación marcada por la paupérrima situación económica del club, y que puede marcar negativamente el inicio de la temporada.