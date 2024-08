Betis: Otra vez el peligro de contar con pocos centrales

Sevilla/Marc Bartra, que la pasada campaña se la pasó casi en blanco por una lesión que se complicó, se recupera de una sobrecarga por la que pidió el cambio en Mendizorroza y no se ha entrenado estos días con el resto de sus compañeros. La lógica hace pensar que este jueves no jugará contra el Kryvbas en la vuelta de la eliminatoria de acceso a la Conference League. El 0-2 de la ida da tranquilidad y no conviene arriesgar más de lo necesario. El problema del catalán no tiene por qué complicarse, pero sí que expone de nuevo las carencias de la planificación en el eje de la defensa, donde Manuel Pellegrini sólo dispone de tres efectivos en la primera plantilla. Además de Bartra aperecen en nómina Diego Llorente y el cedido Natan, mientras que el canterano Mendy, llamado al inicio de verano a ser el quinto central, es el cuarto de la lista, aunque también anda lesionado desde la pretemporada, desde mediados de agosto, y no se espera su regreso hasta al menos después del parón que hay tras la cuarta jornada.

Ya la pasada campaña la venta con el mercado cerrado de Luiz Felipe generó problemas al técnico bético, que tuvo que tirar de otro jugador sin experiencia en la máxima categoría como Chadi Riad ante la lesión de Bartra. El futbolista respondió bien, afortunadamente, y el Betis hasta le ha sacado rédito económico, aunque el peaje de la inexperiencia costó algún punto y goles en contra. Lógico. Que saliera bien una vez, sin embargo, no asegura que con Mendy pase lo mismo y la realidad es que el entrenador chileno se ve con sólo tres centrales y el temor a que se repitan los problemas del pasado curso, cuando Marc Roca o incluso Guido Rodríguez tuvieron que actuar de centrales de urgencia.

Cierto es que esta vez el Betis cuenta con Ricardo Rodríguez como comodín, pues con su selección suele jugar en una defensa de tres jugadores, pero en principio ha llegado como lateral izquierdo para competir con Perraud. Sea como fuere, disponer sólo de tres centrales en la primera plantilla, aunque se cuente con Mendy como una pieza más, no es lo mejor para una temporada en la que el club sevillano competirá también en Europa, en caso de superar este jueves, como parece lógico, la eliminatoria con el cuadro ucraniano.

Quedan tres días de mercado hasta que se cierre el viernes y Pellegrini ya ha dado el plantel por cerrado siempre que no haya salidas. Y puede haberlas, pues la marcha de Rodri al Mallorca parcece cercana pagando una cesión, la ficha y guardándose una opción de compra por menos de los seis millones que el Betis pedía de traspaso; y desde Portugal se sigue hablando del interés del Benfica en Rui Silva, aunque en este caso los esfuerzos irían encaminados en cumplir con el compromiso adquirido con Álvaro Valles.

Sin embargo, no parece que un central sea el objeto de deseo ahora, pese a contar sólo con tres en la primera plantilla tras una planificación –aún no ha acabado– en la que la sensación es que la retaguardia se ha quedado algo corta. Ahora mismo, con las 25 fichas ocupadas, hay tres porteros, siete defensas más Ruibal –que ha empezado el curso de delantero y puede hacer de lateral o incluso extremo–, cuatro pivotes y 10 jugadores de ataque (más la opción de Ruibal y Assane, con ficha del filial), de los que dos andan todavía recuperándose de sendas lesiones (Isco y Bakambu, que no está inscrito aún).

El riesgo está ahí y el eje de la zaga es una posición comprometida en la que el Betis se ha renovado con Natan y Diego Llorente, que lo ha jugado todo hasta ahora, mientras que Marc Bartra, el único de los centrales que sigue, pasó el ejercicio anterior prácticamente en blanco. Las dudas, por tanto, son razonables más allá de que el catalán se recupere de una sobrecarga que no debería darle más problemas que no se resuelvan con tratamiento y descanso.

La sensación es que el plantel está algo descompensando y que la llegada de Natan, cuando también se pretendía a Vitao, ha mitigado las urgencias que había en la defensa. Si no hay contratiempos, con tres centrales se puede tirar, pero la temporada es larga y hay lesiones, sanciones..., por lo que los problemas pueden llegar en una posición que es la única sin dos hombres por puesto, más allá de que Mendy pueda echar un cable en un momento de necesidad a pesar de que con el primer equipo sólo ha jugado un partido de Copa del Rey la pasada campaña.