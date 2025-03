Betis: William Carvalho, más que un regreso

Sevilla/William Carvalho volvió a jugar al fútbol en Butarque antes del parón. Fue, más allá del triunfo, una muy buena noticia para el Betis, que recupera a un futbolista que puede tener un papel importante en este tramo de la temporada con tanto en juego.

Después de superar la rotura del tendón de Aquiles, el internacional portugués sumó unos minutos ante los pepineros –entró en el minuto 85 por el Cucho– a la espera de ir teniendo más protagonismo con el transcurso de los partidos, con el objetivo de volver a rendir como lo hizo en aquel conjunto verdiblanco que acabó conquistando la Copa de 2022.

Un jugador con capacidad de mando a la hora de organizar el juego que, tras un capítulo difícil de superar, ha vuelto con muchas ganas e ilusión de aportar cosas a un Betis en el que sigue siendo un futbolista importante que no pierde de vista tampoco el derbi, un partido que conoce muy bien al haber disputado ya siete de Liga (una victoria, dos empates y cuatro derrotas). "Ha sido muy duro, mentalmente hay que estar muy fuerte para volver bien porque si no, es difícil. Y la verdad es que los compañeros, el míster, todo el cuerpo técnico me ha ayudado mucho para que las cosas me vayan bien. Ahora hay que coger confianza y volver lo antes posible para ayudar al grupo", comentó recientemente el medio centro en una entrevista en los medios oficiales. Y en ello anda, en coger confianza y ritmo de partidos, pues sabe que sigue teniendo la confianza de Manuel Pellegrini, quien desde que llegó a Heliópolis siempre ha confiado y le ha exigido al máximo, consciente de las cualidades que atesora.

De hecho, raro ha sido el verano que el nombre de William Carvalho no estaba en las quinielas para abandonar el Betis, pero el Ingeniero siempre lo ha querido en sus filas. Ahora, el chileno lo sigue teniendo presente, sabedor de que puede convertirse en una pieza que puede aportar mucho en el exigente calendario que los verdiblancos tienen hasta que acabe la temporada liguera, sin olvidar la Conference, aunque el portugués no está inscrito en ella.

William Carvalho, pensativo tras trabajar en solitario en la ciudad deportiva durante su recuperación. / RBB

Actuaciones como la de Vallecas, en la ida de aquella semifinal copera, aún siguen estando presentes en la retina del propio centrocampista, en la de Pellegrini y en la de muchos béticos. “Ahora vienen partidos difíciles y hay que estar preparados física y mentalmente para ayudar”, añadía el portugués, consciente de que a lo físico debe unirle un apartado fundamental en el fútbol, el mental.

Y es que no ha sido nada fácil el día a día para el luso desde que cayera lesionado el pasado 13 de septiembre ante el Leganés en el Benito Villamarín. Desde entonces, un duro proceso de recuperación. Mucho trabajo diario con los fisios en la ciudad deportiva controlando todos los aspectos relacionados con la condición física hasta ir dando pasos adelante para recuperarse con prontitud y en condiciones para seguir aportando cosas al Betis. William Carvalho, más que un regreso.