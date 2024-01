Las bromas con Sokratis en el entreno del Betis: "¡Menuda flexibilidad tiene este tío!"

El Betis se ha ejercitado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El conjunto verdiblanco, con la mente puesta en el duelo liguero ante el Granada, ha llevado a cabo su particular sesión de entrenamiento con hasta once bajas. Pellegrini no ha podido contar con los servicios de Guido Rodríguez, Bellerín, Miranda, Sergi Altimira, William Carvalho, Johnny Cardoso, Nobel Mendy, Marc Bartra, Ez Abde, Chadi Riad y Youssouf Sabaly, contando con once ausencias en el entreno matinal.

Una de estas bajas, la de Nobel Mendy, abrirá las puertas de la titularidad al griego Sokratis Papastathopoulos. El joven central senegalés cuajó una convincente actuación en la dolorosa derrota copera de los verdiblancos en Vitoria, aunque ha sufrido unos problemas musculares en los últimos días que seguramente le apartarán de la próxima jornada, dejando su puesto vacante para el heleno.

El buen humor de Sokratis

El veterano zaguero griego ha sido uno de los protagonistas en el entrenamiento de este jueves, pues ha sido el foco de las bromas y el buen ambiente de la plantilla bética pese a la mala racha de resultados. En una de las acciones del rondo, Sokratis robó el balón con un gran control con su pierna izquierda, lo que causó las risas de sus compañeros. "¡Menuda flexibilidad tiene este tío!", exclamó Borja Iglesias, a lo que el griego respondió con una sonrisa y aludiendo a "Robocop", tal y como se puede observar en el vídeo anclado en la zona superior.

Luego, durante el ejercicio, Isco fue con todo a robar el balón e hizo una pequeña broma; Ruibal dijo "saco", a lo que el malagueño contestó "saco paco", en referencia a una expresión española. Al protagonista, Sokratis, le hizo especial gracia estas palabras y comenzó a repetirlas durante el ejercicio, muestra de su buena adaptación al castellano en los últimos meses.

Si bien es cierto que futbolísticamente el heleno no está gozando de todas las oportunidades que quisiera, su adaptación al grupo ha sido francamente buena y se ha convertido en uno más dentro del vestuario heliopolitano. Este sábado, ante el Granada, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía en el eje de la zaga.