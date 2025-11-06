Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.

Búscate en las fotos del Betis - Lyon

Betis-Lyon en directo

06 de noviembre 2025 - 22:02

Las fotos del ambiente en las gradas del estadio de La Cartuja durante el partido de la Europa League

Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
1/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
2/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
3/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
4/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
5/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
6/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
7/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
8/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
9/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
10/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
11/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
12/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
13/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
14/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
15/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
16/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
17/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
18/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
19/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
20/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
21/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
22/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
23/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
24/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
25/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
26/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
27/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
28/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
29/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
30/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
31/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
32/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
33/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
34/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
35/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
36/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
37/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
38/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
39/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
40/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
41/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
42/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
43/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
44/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
45/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
46/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
47/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
48/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
49/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
50/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
51/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
52/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
53/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
54/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
55/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
56/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
57/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
58/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
59/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
60/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
61/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
62/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
63/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais
64/64 Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats