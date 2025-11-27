BETIS
Isco se marcha lesionado ante el Utrecht a tres días del derbi
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.

Búscate en las fotos del Betis - Utrecht

Minuto a minuto del Betis-Utrecht

27 de noviembre 2025 - 22:10

Las mejores imágenes del ambiente en las gradas del estadio de la Cartuja de Sevilla.

Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
1/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
2/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
3/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
4/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
5/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
6/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
7/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
8/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
9/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
10/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
11/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
12/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
13/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
14/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
15/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
16/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
17/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
18/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
19/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
20/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
21/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
22/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
23/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
24/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
25/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
26/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
27/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
28/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
29/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
30/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
31/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
32/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
33/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
34/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
35/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
36/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
37/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
38/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
39/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
40/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
41/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
42/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
43/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
44/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
45/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
46/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
47/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
48/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
49/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
50/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
51/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
52/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
53/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
54/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
55/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
56/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
57/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
58/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
59/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
60/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
61/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
62/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
63/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
64/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
65/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
66/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
67/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
68/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
69/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
70/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
71/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
72/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
73/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
74/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
75/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.
Búscate en las fotos del Betis - Utrecht
76/76 Búscate en las fotos del Betis - Utrecht / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats