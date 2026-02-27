Cambio de fecha y hora por parte de LaLiga para el Getafe-Betis

Movimiento de última hora por parte de LaLiga. La patronal ha anunciado este viernes una modificación en los horarios de la jornada 27, afectando directamente al compromiso entre el Getafe y el Betis. El encuentro, que tendrá lugar en el Coliseum, se ha fijado finalmente para el domingo 8 de marzo a las 16:15.

Un intercambio por exigencias de Champions

La reestructuración responde a un efecto dominó provocado por el calendario del Barcelona. Inicialmente, el choque entre azulones y verdiblancos estaba previsto para el sábado 7 de marzo a las 14:00, mientras que el Athletic-Barcelona ocupaba la franja dominical de la tarde. Sin embargo, el conjunto azulgrana debe afrontar la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle United el martes 10 de marzo. Ante la imposibilidad de jugar en domingo por la normativa de descanso de la UEFA, LaLiga ha decidido intercambiar los horarios de ambos encuentros, adelantando el partido del Barça al sábado y desplazando el del Betis al domingo.

Menos oxígeno para el viaje a Atenas

Con el partido en el Coliseum fijado ahora para la tarde del domingo, el Betis dispondrá de 24 horas menos de descanso para preparar el estreno en los octavos de final de la Europa League. Los béticos deben viajar a Grecia para medirse al Panathinaikos el jueves 12 de marzo a las 18:45, un duelo exigente que ahora afrontarán con algo menos de descanso.