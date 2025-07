Los canteranos que iniciarán la pretemporada con el Betis

SEVILLA/Echa a rodar la temporada 2025/26 del Real Betis Balompié con los primeros reconocimientos médicos en la ciudad deportiva Luis del Sol. Todo, en una mañana en la que los medios de comunicación han tenido acceso a las primeras imágenes de los pupilos de Manuel Pellegrini realizando las pertinentes pruebas, que también continuarán este miércoles 9 de julio. Tras ello, toda la expedición pondrá rumbo a tierras portuguesas para dar comienzo al primer stage de pretemporada. Ahí ya estarán una serie de canteranos que quieren ganarse un hueco en la memoria futbolística del Ingeniero, que en diversos momentos de la temporada tendrá que tirar de algunos de ellos tanto en Europa como Copa del Rey, y si se da el caso, incluso en LaLiga.

La gran mayoría ya ha estado bajo los mandos del técnico chileno, pero otros debutan por primera vez. En la portería destaca un habitual, Manu González. El internacional español suple a Guilherme, que se marcha cedido al Valladolid, y acompañará a Valles, Adrián y Fran Vieites en un arduo trabajo veraniego lleno de aprendizaje.

Una defensa con caras nuevas, y conocidas

En el lateral diestro Ángel Ortiz aparece como el reemplazo de Sabaly en la primera plantilla, siendo ya de pleno derecho en ella. No ha subido Óscar Masqué, aunque muchos méritos ha hecho para ello. Sí lo ha hecho el juvenil Carlos de Roa en el lateral zurdo. Todavía no está Junior Firpo y Ricardo Rodríguez está con algún día más de permiso por viajar con su selección. En el centro de la defensa ha subido tanto Rudy Kohon como el nuevo integrante del filial, Moha, que viene para suplir a Sergio Arribas. Mendy sigue intentando cerrar su salida al PSV a pesar de los problemas burocráticos. Ha sorprendido, no por nivel sino por la cantidad, la presencia de Jorge Oreiro, aunque también ha sido utilizado en algunos entrenamientos por el Ingeniero.

Por delante, en el medio, es donde acuden bastantes nombres. Mawuli Mensah, Mateo Flores y Dani Pérez son más que habituales. Quizá menos el primero, pero ya hizo varios entrenamientos el curso pasado. No debutará finalmente Bouaré, recién firmado como prometedor pivote defensivo, que tendrá en Ismael Barea, otro debutante, su principal contrincante por un puesto y que sí va citado. La gran joya está en la zona ofensiva: Pablo García, después de conseguir la medalla de plata en el europeo Sub-19 con España, vuelve de buen gusto a las órdenes de Pellegrini, que ya lo conoce perfectamente.

Las dos ilusiones del Juvenil DH, también citados

José Antonio Morante y Rodrigo Marina son los dos futbolistas que acompañarán a Pablo García en la zona ofensiva. Tendrán la oportunidad en el primer viaje a Portugal para convencer al entrenador chileno para que los tenga en cuenta a lo largo de la temporada si en algún momento las dificultades arrecian.

Un extremo vertical, con gol, con velocidad y energía junto a un delantero cuya mejor cualidad es, precisamente, la más cara en el mundo del fútbol, el gol.