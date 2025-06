Lo de Pablo García tiene recompensa: subida de valor de mercado y un objetivo claro

SEVILLA/La vida de Pablo García está entrando durante estas últimas semanas en ese proceso en el que entran las vidas de los futbolistas que están en el inicio de la vorágine de la élite, intereses, protagonismo en altas esferas y trabajo constante en un tiempo que pasa demasiado rápido como para poder saborearlo. Y es que el sevillano pasó de celebrar el gol de Abde en la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea recorriendo la banda del Wroclaw Stadium, a convertirse en subcampeón (de nuevo) de un torneo europeo siendo el líder indiscutible de la Selección Española Sub-19. Una bota de oro con cuatro goles espectaculares en un mismo partido y actuaciones brillantes han provocado que, junto a su aparición en Mallorca y Florencia su valor de mercado se dispare.

Tal y como publican en la web de valoraciones de mercado, Transfermarkt, en estos momentos se sitúa la tasación de Pablo en unos cinco millones de euros. Renovado en enero hasta junio de 2029 y con una cláusula que ronda los 30 millones de euros, el canterano bético se ha convertido en una de las joyas de las que todo el mundo del fútbol está pendiente. De hecho, clubes como el Real Madrid ya lo siguen de cerca. Eso sí, las posturas del chico, su entorno y el propio club van en una misma dirección en cuanto a una posible salida.

Pasito a pasito con Pablo García en el Betis

En Heliópolis lo tienen bastante claro, tanto respecto a una posible salida como en el trato que hay que darle al futbolista en estos primeros pasos en su carrera profesional. "Con Pablo García hay que tener calma, mucha pausa. El exceso de azúcar no es bueno en el fútbol. Tiene que seguir con su proceso formativo, sus estudios, tiene que entender que es jugador del Betis Deportivo. Tenemos que ayudarlo para que dé pasos firmes y sin desviarse de la línea del profesionalismo. Hay equipos que preguntan por él, pero las puertas del Betis están cerradas. Confiamos en Pablo", comentaba Manu Fajardo en la presentación de Álvaro Valles.

"Llevo en el Betis toda la vida. Entré en prebenjamín de segundo año, cuando tenía cinco o seis años. No me he puesto otra camiseta que no sea el Betis y orgulloso estoy de ello. No sé si Ángel Haro me ha llamado, no he podido ver el móvil, ojalá tenga un mensaje del presi. Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea una especie de impulso al primer equipo, es lo que más feliz me haría", comentó en una entrevista durante el Europeo.

Pablo García en una de las acciones del partido ante Países Bajos / @SeFutbol

El último en irse y el primero en volver

Y así será. Como él mismo ya ha confirmado, será el último en irse de vacaciones (exceptuando a un Johnny Cardoso que sigue en la Copa Oro y que todo apunta a que no regresará a Los Bermejales), de las que ya disfruta junto a sus familiares y amigos, y también será el primero en regresar.

El día 8 o a más tardar el día 9 de julio, el segundo de la tanda de reconocimientos médicos, estará junto a los futbolistas del primer equipo para tratar de conseguir el mayor de los objetivos: convencer a Manuel Pellegrini para seguir los pasos de Jesús Rodríguez y ser un jugador habitual de la primera plantilla.