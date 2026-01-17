Cara a cara clave del Betis ante el Villarreal

Encuentro de alto impacto el de esta noche en La Cartuja, donde el Betis recibe al Villarreal con la necesidad de conseguir una victoria en la Liga que le permita enderezar el rumbo y mejorar la imagen mostrada en los encuentros disputados en el Santiago Bernabéu y en el Carlos Tartiere.

La victoria ante el Elche en la Copa del Rey, con esa magnífica reacción en los últimos veinte minutos para darle la vuelta a la eliminatoria y certificar el pase a cuartos de final, debe servir de acicate a un equipo verdiblanco que ha de empezar a elevar sus rendimientos individuales para que, a nivel colectivo, la imagen sea muy diferente a la ofrecida en los últimos partidos. Sobre todo, para aumentar sus opciones de victoria ante un potentísimo rival como el equipo de Marcelino García Toral, pero también porque los equipos que vienen por detrás, como el Celta y el Athletic, acechan a los de Heliópolis en ese objetivo de acabar el curso en puestos europeos.

Pese a la diferencia de 12 puntos en la tabla, el Betis ya fue capaz de hacerle daño a los amarillos en La Cerámica

Así, y pese a que son doce los puntos de diferencia entre amarillos y heliopolitanos en la tabla, los de Pellegrini ya mostraron en el partido disputado en La Cerámica que tienen argumentos suficientes para hacerle daño a un rival que, pese a ser muy completo en ataque (es, con 37 goles, el tercer equipo más goleador del campeonato) y en defensa (es, con 17 tantos, el menos goleado junto con el Real Madrid y el Atlético), tiene puntos débiles que el Betis intentará aprovechar.

Natan, en una sesión de trabajo reciente. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

De cara al posible once inicial, y ante las bajas ya sabidas de Isco, Junior, Bellerín, Cucho, Abde y Amarabat, Álvaro Valles estará en la portería, con una defensa a la que podría volver Ángel Ortiz, ya recuperado de sus pequeñas molestias físicas, junto a Bartra, Natan y Valentín Gómez. Marc Roca y Deossa apuntan al doble pivote, con Antony, Fornals y Ruibal en la mediapunta y el Chimy en punta. La gran duda es Lo Celso, si entra de inicio o bien espera su oportunidad en el banquillo, cuyos hombres pueden jugar un papel importante en el transcurso de un partido que se prevé muy intenso, con ritmo y disputado, como ya se vio en el jugado en tierras castellonenses, que acabó con empate a dos tras una gran reacción de los verdiblancos después de ponerse con dos goles de desventaja.

La reacción en el tramo final ante el Elche, para pasar en la Copa, debe servirle al Betis de punto de partida

Mientras tanto, el Villarreal afronta uno de los partidos clave de esta segunda vuelta, ya que visita al Betis con la clara intención de lograr un triunfo con el que dejar atrás casi definitivamente la lucha por las plazas que dan derecho a disputar la Champions la próxima temporada. Una victoria elevaría la distancia con los heliopolitanos hasta los 15 puntos, que podrían ser 18, ya que ha disputado un partido menos, algo que haría muy difícil que pudiera ser alcanzado en lo que resta de campeonato y que dejaría al Espanyol y al Celta, si ganara, como los únicos equipos con opciones de arrebatarle una plaza de Champions.

/ Departamento de Infografía

Además, el Villarreal, ya eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa, ha arrancado el año con dos victorias consecutivas, frente al Elche (1-3) y al Alavés (3-1), lo que le ha permitido empezar a mirar hacia arriba, donde el Barcelona suma 49 puntos y el Real Madrid 45, aunque ambos con un partido más. Para este choque, Marcelino tiene las bajas de Kambwala y Logan Costa por lesión, así como las de Ilias Akhomach y Pape Gueye, en la Copa de África, por lo que, a excepción del pivote senegalés, el asturiano pondrá en liza su once habitual.

Cita, por tanto, de máxima exigencia para un Betis que quiere empezar a recuperar regularidad en la Liga para no dejar escapar más al Espanyol ni alimentar las opciones de sus perseguidores más inmediatos, el Celta y el Athletic.